Coronavirus, tutto l’Alto Adige diventa zona rossa

Tra poche ore tutto l’Alto Adige diventerà zona rossa. Il governatore Arno Kompatscher, presidente della Provincia Autonoma di Bolzano, a breve firmerà l’ordinanza. La scelta obbligata è dovuta al costante aumento dei casi.

Tutto l'Alto Adige zona rossa

Come ha spiegato all’Ansa: “L’andamento epidemiologico con i numeri in costante crescita e il sempre maggior numero di comuni dichiarati zona rossa lo impongono. È inutile ormai applicare due provvedimenti diversi” . Gli spostamenti tra i comuni saranno possibili solo per comprovati motivi di lavoro, salute, studio e urgenze inderogabili. Nelle ultime 24 ore si sono registrati 781 nuovi casi su 2998 tamponi e 4 decessi. Lo scorso giovedì Kompatscher aveva mostrato il suo disappunto riguardo l'ultimo Dpcm che assegnava alla provincia autonoma di Bolzano il colore giallo, senza particolari misure restrittive. Secondo il governatore la decisione non era supportata dai dati scientifici, infatti aveva spiegato che la situazione epidemiologica del 25 ottobre che il ministero della Salute aveva preso come punto di riferimento per decidere, risultava essere superata dai fatti.

La giunta provinciale altoatesina lo scorso martedì 3 novembre aveva dichiarato zona rossa undici comuni, tra i quali anche Bolzano. Gli altri dieci erano Vadena, Braies, Velturno, Villabassa, Meltina, Vipiteno, Egna, Nova Levante, Ponte Gardena e Nalles. Per questi aveva adottato norme più restrittive rispetto al resto del territorio, andando così ad applicare due provvedimenti diversi.

L'ordinanza dalla mezzanotte

In questi comuni per due settimane quindi didattica a distanza nelle scuole di ogni ordine e grado, chiusura delle scuole dell’infanzia e degli asili, chiusure anche per i negozi di parrucchieri e centri estetici. E uscita o ingresso dai confini solo per motivi di lavoro e salute da comprovare.