Corsi per "stanare i fascisti". Scoppia la bufera: "Linguaggio terroristico"

Una frase, scritta a margine della locandina di un corso di formazione sul fascismo e sull'estrema destra promosso da Rifondazione Comunista presso il circolo "Lido Bagnoli" di Empoli (in provincia di Firenze): "Conoscerli per stanarli". Tanto è bastato per far sì che la polemica divampasse sui social netowrk, travalicando ben presto i confini toscani. E la bufera si è abbattuta sulla sezione Pci Empolese Valdelsa, con il direttivo che è stato costretto a precisare i dettagli dell'iniziativa e ad operare in sostanza una parziale retromarcia.

I fatti si sono svolti nelle scorse ore, a seguito della pubblicizzazione di cinque serate di confronto politico che prenderanno il via nei prossimi giorni nella sede del circolo. Cinque dibattiti accomunati dai temi trattati: antifascismo e fascismo, con un focus sul momento storico attuale. "Il corso ha l’obiettivo di approfondire storie, personaggi ed esperienze dentro, fuori e ai margini del comunismo - si legge in un comunicato del partito - rispolverare il nostro passato, di internazionalisti ed antifascisti, per capire meglio come organizzarsi e lottare oggi. Prendere spunto anche da studi e fenomeni recenti per ragionare assieme sull’evoluzione del fascismo e dello sfruttamento per combatterli al meglio".

A far tuttavia storcere il naso non è stato tanto il tema dell'evento quanto la postilla scritta in piccolo nel manifesto di presentazione che invitava a conoscere i fascisti "per stanarli". Una dicitura che dà spazio a più interpretazioni e che sembra quasi un invito alla violenza. E che per questa ragione non è sfuggita a Susanna Ceccardi. "Con tutti i problemi che ci sono in Italia, Rifondazione comunista organizza un corso, nella zona dell’Empolese Valdelsa, per “stanare i fascisti" , commenta l'europarlamentare del Carroccio in un post pubblicato su Facebook in cui parla di "linguaggio terroristico come negli anni '70". "A me pare che questi vivano fuori dal mondo - si chiede poi l'esponente della Lega - non sarebbe meglio pensare alle priorità degli italiani?".

Un messaggio diffusosi rapidamente sul web e numerosi utenti non hanno risparmiato critiche a Rifondazione. "Quelli di Rifondazione vivono in un’altra dimensione, non c'è un altra spiegazione" ha commentato ad esempio un utente sulla pagina Facebook di Ceccardi. " Il problema non è il linguaggio come negli Anni’70, è che qualcuno è rimasto ad ottant'anni fa", gli fa eco un altro. " Bollette alle stelle, gas, carburante, escalation dl guerra, terrore per eventuale uso di armi nucleari...e parliamo ancora di fascismo?" il pensiero di un terzo, per limitarsi ai commenti più "diplomatici"