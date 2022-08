Cos’è il Derecho, l'ondata di maltempo che ha sconvolto il Nord Italia

La forte ondata di maltempo che in Corsica ha provocato sei vittime e fatto registrare venti eccezionali con una raffica fino a 224Km/h per poi devastare alcune aree del Nord Italia adesso ha un nome ben preciso: Derecho, un unicum che non ha precedenti sul Mediterraneo. Il sistema temporalesco che ha provocato la devastazione ha acquisito sempre più energia a contatto con un mare eccezionalmente caldo frutto del calore accumulato in tanti mesi di alta pressione africana e scarsissimo ricambio d'aria.

Cos'è un Derecho

Il forte sistema di tempesta che si è poi spostato verso est fino ad arrivare in Austria è stato chiamato da Météo-France, l'agenzia meteorologica nazionale francese e altri media d'oltralpe con il termine Derecho. Come spiega Meteogiornale, questo termine è stato coniato negli Stati Uniti nel giugno del 2012 quando uno dei derechos più forti di sempre si formò nel Midwest riuscendo a percorrere qualcosa come mille km in 12 ore fino ad arrivare nella capitale, Washington. L'evento uccise 22 persone oltre a lasciare senza luce milioni di americani. Per fortuna, all'Italia non è toccata la stessa sorte ma la potenza del fenomeno ha causato enormi danni in Versilia e in Emilia-Romagna.

Come ha spiegato su Twitter un meteorologo francese, il Derecho è stato in grado di creare una zona di venti convettivi estesa su un'area vasta circa 400 km e larga 100 km. La potenza del fenomeno ha fatto sì che non ci sia stata nessuna pausa, per circa tre ore, in cui le raffiche fossero inferiori ai 90 Km/h. Il super sistema temporalesco si è formato al largo di Barcellona percorrendo circa 800 km e colpendo sei diversi Paesi europei: infatti, seppur indebolito, ha toccato anche Repubblica Ceca e Slovenia.

Perché è un evento storico

Secondo gli esperti, quindi, si tratta di qualcosa che non avrebbe precedenti e sarebbe di portata storica. Spesso, sul Mar Mediterraneo, si sono formati dei Medicane o Tlc, i famosi uragani mediterranei che nulla hanno a che vedere con quelli atlantici. La differenza, in questo caso, è che quei fenomeni sono prevedibili giorni prima mentre questo sistema temporalesco ha colto di sorpresa le autorità francesi che hanno affermato come l'evento sia " difficile da prevedere " tant'é che non è stata emanata neanche un'allerta arancione sui forti temporali che avrebbero interessato la Corsica e causato alcuni morti. L'altra particolarità sta nelle raffiche di vento, eccezionali e inusuali per un'area temporalesca: i venti tra 200 e 224 Km/h appartengono soltanto a uragani di categoria 3 e 4, i peggiori che si possono formare. Se pensiamo che, questa volta, le raffiche sono state provocate da un sistema temporalesco, ci rendiamo conto dell'eccezionalità della vicenda.