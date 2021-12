Mezza Italia rischia il giallo: cosa si può fare con il super Green pass

Sono diverse le regioni che rischiano nelle prossime settimane di cambiare colore e passare quindi dalla zona bianca a quella gialla. Il quadro epidemiologico del Veneto continua a peggiorare e infatti il governatore Luca Zaia ha già fatto sapere che da lunedì 20 dicembre la sua Regione finirà in giallo. Ma il Veneto non è l'unica regione a rischio, ci sono anche la Liguria, le Marche, il Lazio, la Lombardia e la provincia autonoma di Trento. Sono tutte candidate a raggiungere il Friuli Venezia Giulia, Bolzano e la Calabria che già hanno cambiato colore. Per passare dalla bianca alla gialla una Regione deve registrare 50 casi settimanali per 100mila abitanti, il 15% di posti letto occupati nei reparti Covid-19 e il 10% di quelli occupati nelle terapie intensive.

In zona gialla sarà obbligatorio per tutti indossare la mascherina anche all’aperto. In più, con l’entrata in vigore del super Green pass ci saranno alcune regole che cambieranno a seconda che un soggetto sia vaccinato o guarito dal Covid, oppure che ancora non lo sia. Queste normative resteranno valide almeno fino al 15 gennaio.

Uso della mascherina

A differenza della zona bianca, in zona gialla la mascherina sarà obbligatoria anche all’aperto. Senza distinzione tra vaccinati e non vaccinati.

Mezzi pubblici

Per salire a bordo dei mezzi pubblici basterà avere un Green pass, non importa che sia rafforzato o base. Se non si ha il certificato verde non si possono prendere bus, tram, metropolitane e treni regionali. Vale lo stesso per aerei e treni ad alta velocità. Almeno fino al 15 gennaio anche i ragazzini con più di 12 anni dovranno avere almeno un tampone con esito negativo.

Taxi

Per salire a bordo di un taxi non è obbligatorio avere il Green pass. Stessa normativa anche per le auto con conducente, Ncc.

Luogo di lavoro in zona gialla

Per accedere al luogo di lavoro basterà avere il Green pass, non sarà necessario quello rafforzato.

Mense

In zona bianca, gialla o arancione, i lavoratori pubblici per poter accedere alle mense devono esibire il Green pass. Anche quello base va bene.

Bar

Per quanto riguarda la zona bianca e quella gialla si può prendere il caffè al bancone del bar o seduti all’aperto anche senza il Green pass base. Mentre in zona arancione solo chi avrà il super Green pass potrà entrare nei bar o sedersi al tavolino esterno.

Ristoranti

In zona bianca, gialla e arancione solo coloro che sono vaccinati o guariti dal Covid, e che hanno quindi il certificato verde rafforzato, potranno sedersi al bar e al ristorante al chiuso.

Cosa serve per entrare in albergo

Con l’entrata in vigore del nuovo decreto servirà il Green pass base anche per entrare negli hotel, sia per dormirci che per usufruire dei servizi che offrono, come piscine e spa. Qualora il ristorante dell’albergo non sia riservato ai soli clienti si può stare all’aperto senza obbligo di green pass, che invece nel locale al chiuso è sempre obbligatorio. Se invece il ristorante dell’hotel è riservato ai clienti delle struttura ricettiva, in quel caso è necessario il Green pass base, sia all’aperto che al chiuso.

Sciare in zona gialla

Sarà possibile sciare in zona gialla anche senza Green pass. Senza certificazione si potrà infatti prendere da soli lo skipass o la seggiovia aperta da soli. Per quanto invece riguarda le cabinovie, le funivie, o altri impianti di risalita chiusi, sarà necessario avere almeno il Green pass base.

Negozi in zona gialla

Tutti i negozi resteranno aperti in zona gialla, anche i parrucchieri, i barbieri e i centri estetici.

Centri commerciali

In zona bianca e gialla i centri commerciali saranno aperti a tutti. Invece in zona arancione nei giorni festivi e prefestivi potranno accedere solo i possessori del Green pass rafforzato, tranne che per accedere ad alcuni esercizi ritenuti essenziali, quali gli alimentari, le farmacie, le edicole, le librerie e i tabaccai.

Università

Sia che ci si trovi in zona bianca, gialla o arancione, sarà sempre obbligatorio avere almeno il certificato base.

Per accedere alle Rsa

I familiari che vorranno andare a trovare i parenti ospiti delle residenze per anziani dovranno avere almeno un tampone negativo.

Quando scade il super Green pass?

Il Green pass rafforzato ha una durata di nove mesi.

Cosa serve per entrare in palestra e in piscina

Per accedervi si deve avere almeno un tampone negativo, e quindi il certificato base. Stessa normativa per accedere agli spogliatoi dei centri sportivi. Green pass base anche per svolgere sport di contatto, indipendentemente che li si faccia in ambiente chiuso o aperto.

Cinema e teatro

Almeno fino al 15 gennaio per andare al cinema, a teatro, ai concerti servirà il Green pass rafforzato. Per andare invece a vedere mostre, musei, archivi e biblioteche basterà quello base.

Per entrare allo stadio basta un tampone negativo?

No, sarà obbligatorio essere guariti dal virus o essere vaccinati e avere quindi il certificato rafforzato.

Matrimoni e feste

Per il rito del matrimonio serve il Green pass rafforzato, ma alle feste che seguono i matrimoni, le comunioni, i battesimi e le altre cerimonie si può accedere anche solo con un tampone negativo. Discorso diverso per le feste che non sono legate a cerimonie religiose. In questo caso è necessaria la certificazione rafforzata.

Centro benessere e sale gioco

Si deve avere almeno il certificato base per accedere a spa, centri termali, parchi tematici, centri culturali e sale gioco.

Concorsi

Se si tratta di prove in presenza è richiesto almeno il tampone negativo.