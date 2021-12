"Cosiddetto vaccino", "Non dica str...". Pregliasco perde le staffe

All'udire la stavagante definizione di " cosiddetti vaccini ", il virologo Fabrizio Pregliasco ha perso le staffe. Non poteva accadere altrimenti. Le argomentazioni dell'europarlamentare no-vax Francesca Donato hanno irritato e non poco il Direttore Sanitario dell'IRCCS Istituto Ortopedico Galeazzi di Milano, da mesi in prima linea nella lotta al Covid e fermo promotore della campagna vaccinale. Su La7, nell'odierna puntata de L'Aria che Tira, il professore è intervenuto d'impeto per arginare le affermazioni dell'ex esponente leghista da lui bollate come " scemenze ".

La variante Omicron, aveva affermato la Donato, " potrebbe essere l'occasione per immunizzare la maggior parte della popolazione ". L'eurodeputata ha poi sostenuto che " l'immunità di guarigione, al contrario di quella data da questi cosiddetti vaccini, è una immunità vera e duratura ". Dichiarazioni che hanno fatto letteralmente sobbalzare Pregliasco. Il virologo, ascoltando quelle tesi, è esploso. " Cosiddetti vaccini? Ma perché dice sempre scemenze! Non è accettabile dire stron**te ogni volta! Per favore, basta! Perché deve dire queste cose? È veramente incredibile ", ha sbottato il professore. Nel frattempo, la Donato proseguiva imperterrita la propria intemerata no-vax, beccandosi pure il rimprovero del conduttore Francesco Magnani. " Sui cosiddetti vaccini mi sento anche io di avere qualche perplessità, anche perché rispetto all'anno passato abbiamo un numero incredibilmente inferiore di ricoverati in terapia intensiva e di decessi ", ha osservato il giornalista.

