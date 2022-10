COVI: l’Ammiraglio Zappellini a bordo di Nave Thaon di Revel

In occasione della sosta tecnico-logistica della Nave Thaon di Revel nel porto di Dubai, si è conclusa la visita a bordo del Capo di Stato Maggiore del Comando Operativo di Vertice Interforze (COVI), Ammiraglio di Divisione Valter Zappellini.

La visita di Zappellini

L’evento ha permesso di fare un accurato punto di situazione sull’andamento dell’operazione AGENOR, con particolare riferimento all’impegno della Nave nel peculiare ruolo di Flagship (espressione anglosassone che sta a indicare nave ammiraglia o di bandiera).

Dall’arrivo in area, infatti, la Nave supporta il Comando Tattico imbarcato e lo staff internazionale del CTF 474 che dall’inizio dello scorso luglio opera al comando del Contrammiraglio Stefano Costantino nel quadro della missione europea EMASoH, a guida francese.

A metà novembre la Nave terminerà il supporto diretto ad AGENOR e, permanendo nelle acque del Golfo Arabico, entrerà a far parte della missione ORICE, il dispositivo interforze che l’Italia sta schierando a supporto del Qatar in occasione della FIFA World Cup 2022. Tale impegno vedrà circa 560 militari di tutte le componenti operative delle Forze Armate e del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri operare sotto la direzione del Comandante del COVI, Generale di Corpo d’Armata Francesco Paolo Figliuolo, per garantire - insieme ai contingenti di altri Paesi partner - il sostegno alla Difesa qatariota per lo svolgimento in sicurezza della più importante manifestazione calcistica mondiale.

L’Ammiraglio Zappellini si è complimentato, anche a nome del Comandante del COVI, per il lavoro svolto finora da tutto l’equipaggio che, consapevole del rilevante compito affidatogli, continua a mantenere alta l’immagine dell’Italia all’estero in un contesto internazionale e geopolitico complesso e articolato.

La visita negli Emirati Arabi

In occasione della visita negli Emirati Arabi Uniti, l’Ammiraglio Zappellini, accompagnato dall’Addetto per la Difesa, Colonnello dell’Aeronautica Militare Dimitri Pasqualetti, ha incontrato l’Ambasciatore d’Italia, S.E. Lorenzo Fanara, recentemente insediatosi ad Abu Dhabi. Le due autorità si sono confrontate sulle principali tematiche operative interforze inerenti all’area dello Stretto di Hormuz.

Consegnato alla Marina Militare all’inizio del 2022, prima di 7 unità della nuova classe di Pattugliatori Polivalenti d’Altura (PPA) di cui si è dotata recentemente la Marina Militare, dopo una breve ma intensa attività addestrativa iniziale il Thaon di Revel è stato subito impiegato al di fuori del Mediterraneo in una missione di respiro internazionale a connotazione interforze che - grazie alla dedizione e alla professionalità di tutto l’equipaggio al Comando del Capitano di Fregata Emanuele Morea - ha permesso all’unità navale di esprimere tutte le potenzialità legate all’elevato livello tecnologico di cui è dotata.