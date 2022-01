Ecco l'identikit degli irriducibili No-Vax

Irriducibili, convinti di conoscere la “verità“ e per questo incapaci ad avere un “dialogo“ con chi la pensa diversamente da loro. È questo l’identikit dei “no-vax“ che credono nei social come unica e vera fonte di informazione e sono sempre più attratti dalle teorie del complotto. L’impietoso ritratto emerge dalle ricerche discusse durante il web forum “Psychiatric and Neurological Issues in the COVID-19 Era: Lessons for the Present and the Future“, organizzato dall'università degli Studi di Brescia e dalla Fondazione Internazionale Menarini.

Esperti a confronto sul mondo no-vax

Gli esperti a confronto per descrivere l’era Omicron hanno ribadito come circa il 70% della popolazione desideri essere vaccinata, il 20-25% manifesti esitazioni, mentre il restante 5-10% rappresenti la frangia degli irriducibilmente contrari al vaccino. Tra gli studi analizzati anche un lavoro dell'università di Oxford che ha consentito ai relatori di disegnare un ritratto dei ben disposti e degli irriducibilmente contrari, con il gruppo degli esitanti che si colloca in una posizione intermedia, seppur più vicina a quella dei contrari. " In particolare, rispetto ai ben disposti, i no vax tendono a utilizzare come fonte principale e spesso unica di informazione i social media al posto dei media tradizionali, hanno un minore interesse per le ricadute benefiche che la vaccinazione garantisce alla società, e giudicano la rapidità con la quale sono stati sviluppati i vaccini una prova di inaffidabilità anziché di efficienza di Big Pharma ", ha spiegato Emilio Sacchetti, promotore e coordinatore scientifico del web forum e professore emerito di Psichiatria dell'ateneo bresciano. Non solo. nella nota scientifica si precisa come " i no vax hanno maggiore sfiducia nei confronti del sistema e della scienza in genere, dei politici e dei sanitari in particolare “.

Ecco ci sono i contrari al vaccino