Coronavirus, boom del tasso di letalità: è salito al 6,6%

I numeri del contagio da coronavirus continuano a salire. Ieri, il capo della protezione civile, Angelo Borrelli, ha annunciato il superamento della soglia dei 10mila positivi. Sono 8.514 i malati in tutta Italia e i morti sono 631, con un tasso di letalità che avrebbe raggiunto il 6,2%.

I morti sono tanti e, in un solo giorno, ci sono stati 168 nuovi decessi di cui 135 in Lombardia, mentre i malati ricoverati in terapia intensiva risultano 877, 144 in più rispetto al giorno prima. Ma i contagi diminuiscono: ieri i casi positivi al Covid-19 sono stati 529, mentre lunedì erano stati 1.598. Un dato incoraggiante, che non tiene conto dei nuovi casi in Lombardia, ancora da verificare. E buone notizie arrivano anche da Codogno e Lodi, dove " il numero dei contagi di coronavirus si è fermato": "È l'unica zona del territorio lombardo dove si è assistito finalmente a un rallentamento della sua diffusione ", ha spiegato il presidente regionale Attilio Fontana.

Le fasce d'età maggiormente interessate dal virus risultano quelle corrispondenti alla popolazione più anziana: nelle ultime 24 ore quella più colpita per decessi è stata la fascia 80-89, che ha rappresentato il 45% dei morti totali. Tra i contagiati, invece, sono più interessate le persone dai 70 ai 79 anni, che rappresentano il 21,4% dei casi, seguite dagli over 80, al 18,4%. Il 21% dei pazienti risulta ricoverato in ospedale e " tra quelli di cui si conosce il reparto di ricovero (1.545) il 12% risulta in terapia intensiva ". Infine, secondo l'Iss, l'età media delle persone positive è di 65 anni, e il 62% è di sesso maschile.

Ancora pochi, invece, i contagiati tra i giovani: secondo quanto riferito dal presidente dell'Istituto superiore di sanità, Silvio Brusaferro, "il 5-7% ha meno di 30 anni ". Pochissimi i casi tra i bambini da 0 a 9 anni (0,5%) e anche quelli dei ragazzi tra i 10 e i 19 anni, che sono in totale 85 (1%). Si tratta di fasce d'età che hanno poche probabilità di ammalarsi, ma che restano possibili veicoli del virus, per genitori e nonni, più esposti al rischio di contrarre il Covid-19. Vanno in questo senso le misure adottare dal governo, che ha lanciato la campagna "io resto a casa". Le nuove regole, spiega Brusaferro, " non sono istantanee, ma coerenti con i tempi di incubazione di 14 giorni" .

Il professor Nino Cartabellotta, medico chirurgo fondatore del Gruppo italiano per la Medicina basata sulle evidenze (Gimbe), ha pubblicato un grafico, condiviso dal virologo Roberto Burioni, che mostra i decessi per coronavirus in Italia, fissando il tasso di letalità al 6,2%.