La verità sui contagi all'aperto. Uno studio adesso ribalta tutto

Stare all'aperto non solo fa bene ma riduce al minimo il rischio di prendersi il Covid-19: nuove evidenze arrivano da uno studio irlandese che ha dimostrato come soltanto lo 0,1% dei casi totali registrati in Irlanda da inizio pandemia siano riconducibili a contagi presi lontani dalle mura di casa o da luoghi chiusi.

Cosa dice lo studio

Questo studio evidenzia, ancora una volta, come sia fondamentale stare all'aperto più che rimanere al chiuso dove il virus corre davvero. E i numeri parlano chiaro: su 232.164 casi di Covid-19 registrati in Irlanda fino al 24 marzo di quest'anno, soltanto 262 sono il risultato di trasmissione all'aperto, pari allo 0,1% del totale. Da inizio pandemia sono stati registrati 42 focolai associati a raduni all'aperto con un focolaio comunitario che ha rappresentato sette casi. I dati sono stati resi noti dall'Health Protection Surveillance Center (HPSC), ovvero il Centro di sorveglianza per la protezione della salute irlandese e forniti al quotidiano The Irish Times. I dati HPSC si sono basati su " luoghi che sono principalmente associati ad attività all'aperto, ovvero sport all'aria aperta e cantieri edili, o focolai che menzionano specificamente nei commenti che un luogo o un'attività all'aperto era coinvolta ", scrivono i ricercatori. Nello specifico, 21 focolai sono stati registrasti nei cantieri edili con 124 casi e 20 focolai erano associati ad attività sportive e fitness in cui si sono verificati 131 casi. L'ente ha però aggiunto che " non può determinare dove si è verificata la trasmissione" .

Cosa dicono gli esperti

Questi risultati hanno lasciato a bocca aperta anche gli addetti ai lavori: il Prof. Liam Fanning, immunovirologo dell'University College di Cork, ha affermato che gli incontri faccia a faccia all'aperto comportano sempre un rischio se c'è una persona asintomatica sottolineando, però, che i dati sono " rassicuranti e che i supporti finanziari per incoraggiare i pasti all'aperto dovrebbero essere molto più alti in modo che l'Irlanda possa diventare una società di ristorazione all'aperto ". La stessa riflessione dovrebbe essere fatta anche in Italia, con i luoghi della ristorazione chiusi ormai da tempo immemore. Anche Ed Lavelle, professore di biochimica al Trinity College di Dublino e dal 2013 presidente della Società irlandese di Immunologia, ha affermato che " i risultati convalidano molte delle tesi provenienti dagli Stati Uniti " e " dimostrano che le attività all'aperto sono sicure. Andare in un bar all'aperto ", ha sottolineato, " è molto sicuro. L'aspetto fondamentale è cosa succede dopo queste attività ", si legge su Liberoquotidiano. Meno ottimista ma oggettiva la collega Orla Hegarty, secondo la quale "a ll'aperto il rischio di contagio è basso, perché », ha spiegato, " a meno che tu non sia vicino a qualcuno infetto, la maggior parte del virus viene spazzato via dall'aria, come avviene per il fumo della sigaretta ".

L'Irlanda riapre