Covid, cala la curva di crescita. Ma i medici: "Lockdown totale"

Nel giorno in cui l’Ordine dei medici chiede il lockdown totale in tutto il Paese per i dati relativi ai ricoveri e alle terapie intensive, emerge una tendenza incoraggiante: nelle ultime due settimane, in Italia, la crescita della curva dei nuovi contagi di coronavirus si è fortemente ridotta.

Nel periodo compreso tra il 26 ottobre, ovvero da quando è entrato in vigore il Dpcm che stabiliva la chiusura di bar e ristoranti a partire dalle ore 18.00, e il primo novembre, il numero di positivi ha toccato quota 183.577. Calcolatrice alla mano si tratta di un incremento pari al 65% rispetto alla settimana precedente. In quell’occasione, infatti, i contagi furono 111.550.

Nella settimana successiva, cioè dal 2 all’8 novembre, i casi sono stati 225.788. Il 23% in più rispetto alla settimana precedente. Si tratta, di fatto, di un’importante trend: la curva di crescita dei casi ha dunque subito un forte rallentamento. Capitolo decessi: il 5 novembre, in Italia, si contavano 445 decessi per Covid. Il giorno successivo abbiamo toccato quota 446. Il 7 novembre, invece, i morti sono stati 425 mentre l’8 novembre sono scesi a 331. Un calo confortante, non sottolineato a dovere.

La richiesta dell'Ordine dei medici: "Lockdown totale"

Eppure, come detto, l’Ordine dei medici chiede il lockdown totale in tutto il Paese. In particolare lo chiede, alla luce dei dati sui ricoveri in ospedale e nelle terapie intensive, il Presidente della Federazione nazionale degli Ordini dei Medici (Fnomceo), Filippo Anelli, dalla pagina Fb della stessa Federazione.

Intervistato dal Gr2 Rai, ha acceso un faro sulla " carenza di medici specialisti ", mentre 23mila medici laureati sono in attesa di potersi specializzare. E le graduatorie " sono bloccate per via dei numerosi ricorsi ". Anelli chiede, ancora una volta, di ammetterli tutti. " Sarebbe una boccata d'ossigeno per il sistema " ha affermato. Scettico, invece, sullo switch di medici specializzati in altre branche verso la cura del coronavirus. " Se un oculista deve diventare un internista qualcosa non funziona. La formazione non è un optional " ha concluso.