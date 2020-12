Il virus era già in Italia a novembre del 2019? La scoperta sul bimbo

Il Covid-19 circolava a Milano già ad inizio dicembre del 2019, ancor prima che a Codogno, il 21 febbraio 2020, fosse accertato il caso del "paziente 1". Lo dimostra uno studio condotto all'Università Statale di Milano i cui risultati sono stati pubblicati sulla rivista scientifica Emerging Infectious Diseases nella giornata di mercoledì 9 dicembre. La ricerca vanta la firma del Professor Gian Vincenzo Zuccotti, presidente del Comitato di direzione della Facoltà di medicina e chirurgia, a capo del team in seno al Laboratorio subnazionale accreditato Oms per la sorveglianza di morbillo e rosolia (nel Crc EpiSoMI Epidemiologia e sorveglianza molecolare delle infezioni). All'attenzione degli esperti il caso di un bimbo di 4 anni che, a ridosso a novembre 2019, aveva manifestato sintomi rinconducibili a quelli dell'infezione Sars-Cov-2 pur non avendo mai viaggiato fuori dall'Italia. Attraverso l'analisi di un tampone oro-faringeo a cui era stato sottoposto il giovanissimo paziente, i ricercatori hanno potuto appurare la circolazione del virus in Lombardia in un periodo precedente a quello ufficiale. Sebbene l'identificazione del ceppo virale non sia stata determinabile, è fuori dubbio che la catena di contagi in Italia fosse cominciata in tempi pregressi a quelli stimati dalle successive evidenze cliniche (i primi casi positivi accertati).

Il caso del bimbo di 4 anni

Stando a quanto si apprende dallo studio, un bambino di appena 4 anni avrebbe manifestato i sintomi da infenzione respiratoria acuta - quelli del Covid, per intenderci - a fine dello scorso anno pur non avendo mai viaggiato fuori dall'Italia. Il 21 novembre 2019, il piccolo ha cominciato a soffrire di tosse e rinite; il giorno 30 è stato trasportato al pronto soccorso per via di una severa difficoltà respiratorie seguita da conati di vomito. Il 1° dicembre, ha avuto inizio di un'eruzione cutanea simile al morbillo; il 5 dicembre (14 giorni dopo l'insorgenza dei sintomi), è stato prelevato il campione di tampone orofaringeo per la diagnosi clinica di sospetto morbillo. Il decorso clinico del piccolo paziente, che comprendeva manifestazioni cutanee tardive, assomiglia a quanto riportato da altri autori; le lesioni maculopapulari (le chiazze rosse sul corpo) sono state tra le manifestazioni cutanee più diffuse osservate durante la pandemia COVID-19 e diversi studi hanno notato un esordio successivo nei pazienti più giovani. " L'idea - dichiara la ricercatrice Silvia Bianchi ad Adnkronos Salute - è stata quella di indagare retrospettivamente tutti i casi di malattia esantematica identificati a Milano dalla rete di sorveglianza di morbillo e rosolia nel periodo settembre 2019-febbraio 2020, risultati negativi alle indagini di laboratorio per la conferma di morbillo ". L'infezione da Sars-CoV-2 può infatti dar luogo a sindrome Kawasaki-like e a manifestazioni cutanee, spesso comuni ad altre infezioni virali, come il morbillo. Le iniziali descrizioni di tali sintomatologie associate a Covid-19 sono arrivate proprio dai dermatologi della Lombardia, prima area duramente colpita dalla pandemia.

I risultati della ricerca