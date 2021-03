(Ri)cambiano le regole a tavola: "Evitate il virus mangiando così"

Cambiano le regole da seguire per contrastare la diffusione del Covid. L’Iss, il ministero della Salute, l'Aifa e l’Inail hanno, infatti, stilato un documento dal titolo "Indicazioni ad interim sulle misure di prevenzione e controllo delle infezioni da SARS-CoV-2 in tema di varianti e vaccinazione" con le nuove raccomandazioni da rispettare per evitare il contagio. Innanzitutto è prevista la quarantena per chi, anche è stato vaccinato, ha avuto un contatto stretto con un caso positivo al coronavirus. Inoltre i metri di distanza da mantenere mentre si mangia, si beve o si sta senza mascherina salgono a due. Non meno importante il capitolo vaccini: il farmaco deve essere somministrato in una sola dose dopo un periodo variabile tra i 3 e i 6 mesi dalla malattia per chi ha già contratto il Covid, a meno che il soggetto in questione non sia immunodepresso: in quest’ultimo caso si accorciano i tempi e le iniezioni diventano due.

Questi sono solo alcuni dei punti salienti presenti nel documento. Ecco le novità:

Il distanziamento

Il distanziamento fisico di un metro rimane la distanza minima da adottare. Nel rapporto, però, si legge che sarebbe opportuno aumentarla "fino a due metri, laddove possibile e specie in tutte le situazioni in cui venga rimossa la protezione respiratoria come, ad esempio, in occasione del consumo di bevande e cibo" .

Il vaccino per i contagiati dal Covid

Le persone già colpite dal Covid, indipendentemente se in modo sintomatico o no, "dovrebbero essere vaccinate". Nel documenti si spiega che è possibile considerare la somministrazione di un'unica dose purché la vaccinazione venga eseguita ad almeno 3 mesi di distanza dall'infezione e entro i 6 mesi dalla stessa. Fanno eccezione le persone con condizioni di immunodeficienza, primitiva o secondaria a trattamenti farmacologici: queste ultime, anche se hanno avuto il Covid, "devono essere vaccinate quanto prima e con un ciclo vaccinale di due dosi" .

Inoltre si specifica che chi ha già avuto il Covid, al momento della somministrazione del vaccino potrebbe avvertire qualche sintomo lieve, come febbre, brividi debolezza e mal di testa, più frequentemente degli altri.

Il vaccino per chi ha avuto un contatto con un positivo

I contatti stretti di un caso di Covid possono essere vaccinati ma "dovrebbero terminare la quarantena di 10-14 giorni prima di potere essere sottoposti a vaccinazione". Nel rapporto si spiega che l'esposizione ad alto rischio a un caso probabile o confermato comprende, in linea generale, diverse situazioni tra cui " una persona che vive nella stessa casa di un caso Covid-19, una persona che ha avuto un contatto fisico diretto con un caso Covid-19 (per esempio la stretta di mano), una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso Covid-19, a distanza minore di 2 metri e di almeno 15 minuti, una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio una aula, una sala riunioni, la sala d'attesa dell'ospedale) con un caso Covid-19 in assenza di dispositivi di protezione come le mascherine Ffp2 e Ffp3 e i guanti o di dispositivi medici appropriati come le mascherine chirurgiche" .

Quarantena anche per i vaccinati che hanno avuto contatti con positivi

Dopo un'esposizione ad alto rischio con un caso Covid, anche chi è vaccinato "deve adottare le stesse indicazioni preventive valide per una persona non sottoposta a vaccinazione, a prescindere dal tipo di vaccino ricevuto, dal numero di dosi e dal tempo intercorso dalla vaccinazione". Il vaccinato considerato come un "contatto stretto" deve osservare, purché sempre asintomatico, 10 giorni di quarantena dall'ultima esposizione, con un test antigenico o molecolare negativo al decimo giorno o 14 giorni dall'ultimo contatto stretto.

Queste misure per i vaccinati derivano dal fatto che il farmaco anti-Covid è sì efficace nella prevenzione della malattia sintomatica ma la protezione non raggiunge mai il 100%. Nella relazione si evidenzia anche che non è ancora noto se le persone possano acquisire l'infezione ed eventualmente trasmetterla ad altri soggetti. C’è poi la questione varianti: alcune di esse "possono eludere la risposta immunitaria" data dai vaccini. "Segnalazioni preliminari- si legge ancora nel documento- suggeriscono una ridotta attività neutralizzante degli anticorpi di campioni biologici ottenuti da soggetti vaccinati con i vaccini a mRNA nei confronti di alcune varianti, come quella Sudafricana, e un livello di efficacia basso del vaccino di AstraZeneca nel prevenire la malattia di grado lieve o moderato nel contesto epidemico sud-africano".

Le misure per i vaccinati

Ogni lavoratore, inclusi gli operatori sanitari, "anche se ha completato il ciclo vaccinale, per proteggere se stesso, gli eventuali pazienti assistiti, i colleghi, nonché i contatti in ambito familiare e comunitario, dovrà continuare a mantenere le stesse misure di prevenzione, protezione e precauzione valide per i soggetti non vaccinati ". In pratica l'immunizzato dovrà osservare il distanziamento fisico laddove possibile, indossare un'appropriata protezione respiratoria, igienizzarsi o lavarsi le mani secondo procedure consolidate.

Possibilità di reinfettarsi ma rischi ridotti