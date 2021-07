Patente scaduta o in scadenza? Ecco fino a quando sarà valida

Una nuova boccata d’ossigeno per i cittadini italiani che hanno in scadenza la patente di guida. Una circolare del ministero delle Infrastrutture avvisa gli automobilisti che i documenti con validità fino al termine del 2021 potranno essere rinnovati entro marzo del 2022. Una proroga necessaria in conseguenza della pandemia da Covid-19, che rende più agevole la pratica di rinnovo. La novità, comunque, è che oltre alle patenti che scadono il 31 luglio prossimo, per le quali era già stato previsto il prolungamento della validità, anche i documenti con scadenza prevista entro il 31 dicembre 2021 potranno essere rinnovati a metà dell’anno prossimo.

Ma qual è il calendario completo dei nuovi termini per il rinnovo? Le patenti in scadenza tra il primo febbraio e il 31 maggio del 2020 sono state rinnovate a distanza di tredici mesi, mentre quelle scadute tra il primo giugno e il 31 agosto sempre del 2020 sono state nuovamente abilitate il primo luglio scorso. A scalare, i documenti non più validi con data compresa tra il primo settembre 2020 e il 30 giugno 2021 hanno usufruito di una proroga di dieci mesi. Per tutte le altre patenti in scadenza entro fine anno 2021, la data per il rinnovo è stata rinviata, come già accennato, al 31 marzo 2022.

Modifiche sono state apportate anche agli esami per conseguire la patente di guida. Chi ha presentato la domanda nel 2020 potrà effettuare i test entro il 31 dicembre 2021; per coloro che si sono iscritti nel 2021, l’esame sarà sostenuto al massimo entro un anno dalla presentazione della domanda. Per quanto riguarda il cosiddetto “foglio rosa”, che si ottiene in attesa di effettuare l’esame di guida, non si considererà il periodo di picco epidemiologico compreso tra il 31 gennaio 2020 e il 31 dicembre 2021.

Ciò significa che gli aspiranti patentati che hanno superato i test, il cui “foglio rosa” ha una scadenza in una data compresa tra il 31 gennaio 2020 e il 31 dicembre 2021, rinviata per il Covid al 31 marzo 2022, hanno a disposizione due mesi, producendo specifica richiesta, per non perdere la validità dell’esame di teoria sostenuto con esito positivo che, normalmente, va ripetuto se non si supera l’esame di guida entro sei mesi dall’acquisizione del “foglio rosa”.