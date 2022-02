"Covid? Fare come Spagna ed Inghilterra"

Le ultime decisioni prese dal Consiglio dei ministri, che si è riunito nella giornata di ieri, alimentano le prese di posizione anche nel contesto europeo, dov'è stata eletta Luisa Regimenti, europarlamentare di Forza Italia per il Parlamento di Strasburgo e Bruxelles.

L'esponente di Forza Italia si è auspicata che le misure adottate in queste ore siano le ultime prima di un ritorno "alla normalità". Il tutto pure sulla base di quanto sta avvenendo in altre nazioni appartenenti all'Unione europea.

"Speriamo che questo decreto del governo - ha detto l'esponente politico a IlGiornale.it - sia l’ultimo di misure restrittive e che presto potremo contare su un ritorno alla piena libertà". Per la Regimenti è del resto in atto " una graduale modificazione della pandemia e dai dati che emergono giornalmente, il Covid non solo sta registrando un calo nei contagi ma sta pian piano diventando endemico".

Insomma, il patogeno che ha sconvolto il mondo permetterebbe, almeno al momento, di pensare alla convivenza. Un tema dibattuto sin dal principio della pandemia ma che ha subito delle evoluzioni, nel quadro delle decisioni esecutive da prendere, per via di alcune caratteristiche della variante che sembra dominare la scena: omicron.

La Regimenti ha citato un esperto per condire le sue dichiarazioni: "Questo vuol dire - ha aggiunto, soffermandosi sulla natura endemica della pandemia - che dovremo conviverci, così come si convive con un'influenza un po' più aggressiva del normale, come già sottolineato autorevolmente da Francesco Vaia, il direttore sanitario dello Spallanzani di Roma, secondo il quale il coronavirus sembra stia avendo "sempre più i connotati di una malattia stagionale"". Per l'europarlamentare è dunque " auspicabile un graduale ma costante ritorno alla normalità, sulla scia di altri Paesi". Sono gli esempi europei - come premesso - a spingere verso la direzione che la forzista si augura.

Il punto di fondo riguarda la persistenza di restrizioni. Una scelta che, com'è noto, ha diviso le modalità reattive alla pandemia delle nazioni europee: "Sia la Spagna sia l’Inghilterra – ha continuato l'esponente del partito guidato da Silvio Berlusconi – hanno ridotto quasi tutte le restrizioni. Grazie ai lusinghieri risultati della campagna vaccinale e alle politiche del governo, che con il contributo decisivo di Forza Italia ha permesso al nostro Paese di non chiudere senza abbandonare una linea di prudenza, la percentuale di ospedalizzazioni rispetto ai contagi giornalieri è bassissima, e in massima parte circoscritta ai non vaccinati".