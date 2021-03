"Aspettate a prenotare". Crisanti gela gli italiani sulle vacanze estive

Andrea Crisanti cerca di non sbilanciarsi troppo con le previsioni a lungo termine anche se, magari, un po’ di ottimismo in questo momento non farebbe certo male. E invece niente, il direttore del Laboratorio di Microbiologia e Virologia dell'Azienda ospedaliera di Padova e docente di Microbiologia dell'ateneo cittadino, questa soddisfazione non la vuole proprio dare. "Vale sempre la pena essere ottimisti. Ma come sarà questa estate dipende da quante persone riusciamo a vaccinare contro Covid" ha detto all’Adnkronos Salute. Aggiungendo che, con numeri alla mano, c’è ancora strada da fare.

Crisanti: "Farei più last minute"

Nessuna previsione quindi? "No, non si possono davvero fare”, se come non si può neanche risponedere alla domanda se anche le prossime vacanze estive dovremo mettere in valigia le mascherine, e non quelle per fare immersione. Serate estive con gli amici a bordo piscina? Forse mantenendo sempre la distanza di sicurezza. “Se io andrò in vacanza? Sì, certo che mi prenderò una vacanza ma sulla base di come vanno le cose e guardando a cosa prevedono le misure". Con questa frase sembra togliere ogni possibilità di poter programmare in anticipo una o due settimane al mare o in montagna. E infatti, puntuale arriva un’altra stoccata proprio riguardante una eventuale prenotazione di albergo o residence: "Io aspetterei, farei più last minute quest'anno". Senza mettere in conto che ci sono persone che devono programmare tutto con un certo anticipo o prende loro l’angoscia.

Le prossime saranno al massimo ondine