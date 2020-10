Ruba la fonduta e picchia tutti. E il cronista viene scippato in diretta tv

Gucci vende una linea di calze smagliate a 140 euro, mentre a Castellanza c’è chi ruba la fonduta al supermercato e poi picchia tutti. In provincia di Udine, invece, i vigili del fuoco salvano una nutria rimasta intrappolata e in Argentina un povero giornalista viene derubato del proprio cellulare mentre si trova in collegamento in diretta con lo studio. Ecco le (stra)notizie della settimana.

Una nutria intrappolata

I vigili del fuoco non spengono solo gli incendi e, a tempo “perso”, salvano i gatti che si sono arrampicati troppo in alto sugli alberi. No, i pompieri salvano anche le nutrie rimaste intrappolate. È successo a Sacile, in provincia di Udine, dove il roditore era caduto in una vasca adiacente al fiume Livenza, senza riuscire a uscirne fuori. A metterlo in salvo, servendosi di un’asta telescopica, ci hanno pensato i vigili del fuoco, tra gli applausi dei presenti.

Zaia e i verbi

Simpatico siparietto, in settimana, durante la consueta conferenza stampa di Luca Zaia – governatore leghista del Veneto – per ragguagliare sull’andamento della curva epidemiologica nella sua regione. L’esponente del Carroccio si è infatti impappinato con i verbi parlando con i giornalisti: “Siamo stati tra i primi a riconoscere che il sacrificio che hanno fatto i veneti dovesse essere...fosse...dovesse essere stato”. Quindi ci ha brillantemente scherzato su: “Va beh insomma mi sono incasinato con i verbi! Lo devo dire con il condizionale...con il congiuntivo giusto!”.

Giornalista derubato in diretta tv

Dopo il sindaco scippato della giacca e della fascia tricolore a Ventimiglia mentre era in collegamento tv, ecco il giornalista derubato in diretta tivvù. Il povero cronista è Diego De Marco, inviato del canale argentino “Nove”: mentre stava realizzando un servizio a Sarandì (periferia di Buenos Aires) un ragazzo gli si è avvicinato e gli ha strappato di mano il cellulare. Il giornalista non si è dato per vinto e ha rincorso immediatamente il furfante, senza però riuscire a raggiungerlo...

Calze rotte a 140 euro

L’ultima “provocazione” di Gucci ha colto nel segno. E non è certo la prima volta. La casa di moda italiana ha infatti prodotto e messo sul mercato una di calze da donna smagliate al prezzo di...140 euro! Una trovata tanto assurda quanto vincente, visto che mentre migliaia di persone criticavano la novità, altrettante migliaia sono corse ad accaparrarsi i collant strappati

Ladro di fonduta

In tempo di crisi la gente ruba anche una confezione di fonduta. È successo all’Esselunga di Castellanza, in provincia di Varese, dove una coppia di pregiudicati si è recata al supermercato per fare la spesa e sgraffignare qualcosa. Non ci sono però riusciti venendo beccati dagli uomini della vigilanza. Una volta braccato, però, l’uomo non ci ha più visto, alzando le mani contro la sicurezza: processo per direttissima e arresti domiciliari. La fonduta gli è costata cara...