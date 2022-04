Dal ct Mancini a Sergio Rubini, eventi e personaggi a Bit 2022

Il turismo fra visione del futuro, tecnologia, destinazioni da scoprire attraverso iniziative culturali, eventi, aggiornamenti professionali testimonial d’eccezione questo lunedì a Bit Milano 2022, la Borsa internazionale del turismo in corso a fieramilanocity fino domani, martedì 12 aprile. Ecco i più importanti incontri da non perdere.

Turismo enogastronomico tra soluzioni digitali ed esperienza sul territorio

Ore 10:00 – Pad. 4, Sala Coral 4

Oggi il turismo enogastronomico non è ancorato a un preciso momento o a un luogo. È passato dall’essere un mero spostamento fisico a uno stato d’animo legato alla voglia di far esperienza, di conoscere, di mettersi in gioco. Una modalità di viaggio slow ma innovativa che risponde alle nuove tendenze di mercato. Ne parlano tra gli altri Roberta Garibaldi, presidente onorario dell’Associazione Italiana Turismo Enogastronomico e Marco Amato, direttore Museo Lavazza.



“Sicilia, così bella che vorrai rimanere per sempre”

Ore 10:00 – Pad. 3, Stand Sicilia, A07/F06

Dal programma SeeSicily agli importanti piani di investimento a sostegno del comparto turistico locale, e a favore dell’incremento dei flussi sull’isola, si parlerà dei ricchi eventi culturali e musicali di richiamo nazionale che animeranno la bella stagione siciliana. Di sport e Giro di Italia, Giro-E e Giro di Sicilia. Di cultura e storia, come il meraviglioso busto marmoreo di Ottaviano Augusto che, a 83 anni dal suo ritrovamento, dopo una lunga sfilza di peregrinazioni, torna a casa, simbolo di una comunità che sta riscoprendo con orgoglio le proprie nobili origini. Partecipa alla conferenza stampa il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci.

Perché i big data sono fondamentali nel comparto turistico e come trasformarli in una leva essenziale

Ore 11:00 – Pad. 4, Sala Coral 2

Conoscere il futuro per anticiparlo, avere un archivio di dati in grado di approssimare con notevole precisione quello che i clienti desidereranno, rappresenta un valore inestimabile. Per essere vincenti non bisogna solo avere i dati ma saperli anche elaborare e interpretare. Nell’ottica del rilancio post-pandemia e nell’incertezza degli scenari internazionali, l’innovazione è sempre più indispensabile per gli operatori del turismo, come spiegherà Emiliano Viola di Revenue Team.



Turismo enogastronomico, più green, più inclusivo e sociale

Ore 11:30 – Pad. 4, Sala Coral 4

I turisti sono sempre più sensibili al tema della sostenibilità, vogliono essere messi nelle condizioni di minimizzare gli impatti negativi e creare valore per le destinazioni. Nel turismo enogastronomico, vi è un forte desiderio a partecipare a esperienze che si connotino sia per un approccio green, che per l’essere responsabili socialmente. Ne discuterà un panel di esperti di turismo enogastronomico moderato da Elisabetta Pagani, della rivista di settore Il Gusto.

Ospitalità e sicurezza: sarà l’innovazione a dettare le nuove linee guida

Ore 11:30 – Pad. 4, Sala Coral 1

Sarà l’innovazione a indicare ai player dell’ospitalità la strada da percorrere per garantire agli ospiti il massimo della sicurezza, ma dall'altro salvaguardando l’economicità per le imprese. Le indicazioni più interessanti per gli operatori emergeranno da un serrato dialogo tra Enzo Augieri, responsabile area Accoglienza dell’ Agenzia per il Giubileo e Fiammetta Cirillo, medico chirurgo, specialista in Medicina nucleare, che affronterà il tema dal punto di vista sanitario.

La biometria nell’aviation, un altro aiuto per il rilancio del settore

Ore 11:30 – Pad. 4, Sala Coral

La biometria potrebbe velocizzare i controlli in aeroporto, oggi diventati più lunghi a causa dei requisiti più complessi richiesti tanto dalla sicurezza quanto dalle procedure sanitarie. Fondamentale garantire il rispetto della privacy e comprendere i rischi connessi alle procedure per superarli. Un aspetto importante per facilitare i flussi turistici in un momento in cui il settore guarda al rilancio. Spiegheranno come Ennio Borgna, direttore Ricerca e sviluppo Nuove tecnologie e Aereospazio di Enac, Nicoletta Somma, esperta di business travel e Flavio Ghiringhelli, presidente di Ibar.

Sergio Rubini e la “autentica meraviglia” della Puglia

Ore 11:30 – Pad. 3, Stand Pugliapromozione, C55/C59/G54/G58

Sarà il regista e attore Sergio Rubini a presentare il nuovo spot di Pugliapromozione. Grande attesa per questo lavoro col quale il pugliese Rubini ha portato lo stile del grande cinema nel racconto della sua terra d’origine. con diretta streaming su Facebook WeAreInPuglia. Interverranno: Michele Emiliano presidente Regione Puglia, Gianfranco Lopane assessore regionale al Turismo, Luca Scandale direttore generale Pugliapromozione, Aldo Patruno direttore Dipartimento Cultura e Turismo Regione Puglia. C’è il riserbo più totale sui contenuti dello spot sulla Puglia, anzi sulle tante Puglie, firmato da Sergio Rubini che ha solo voluto rivelare il claim: “Puglia autentica meraviglia”.

Enit e Netflix insieme valorizzare con le produzioni locali il turismo in Italia

Ore 12:00 – Stand Enit, Pad. 3 C72/B79

Enit e Netflix hanno scelto BIT 2022 per presentare i risultati di una ricerca sull’impatto che le produzioni seriali e cinematografiche hanno sul turismo, creando connessione culturale a livello globale, e annunciano la collaborazione per una serie di iniziative comuni. Per il nostro Paese una grande novità che va nella direzione della comunicazione più innovativa, di cui parleranno per Enit il presidente Giorgio Palmucci e l’ad Roberta Garibaldi insieme con Stefano Ciullo, direttore relazioni istituzionali Netflix.

Il ct della Nazionale Roberto Mancini ospite delle Marche

Ore 12:30 – Pad. 3, Stand Marche, C71/C75/G68/G74

La Regione Marche si presenta con un messaggio chiaro: “Scopri le Marche, terra di emozioni”. Per scoprire le molteplici esperienze che si celano dietro questo slogan, domani il presidente della Regione Francesco Acquaroli ospiterà il ct della Nazionale di calcio e testimonial della Regione Roberto Mancini, che si sta preparando per rilanciare l’Italia del calcio insieme con la sua regione.

Italia nascosta, le strategie del territorio per intercettare i flussi

Ore 12:30 – Pad. 4, Sala Coral 1

“Overtourism” è un termine nuovo, eppure appartiene già al passato: i tesori nascosti del territorio italiano hanno le potenzialità per sviluppare economia e occupazione. A patto che, prima ancora di pensare alla promozione, si creino infrastrutture e un’offerta articolata e flessibile nelle proposte. Per indagare in che modo, ne discute un ricco panel di esperti: Giovanni Chessa, assessore al Turismo, Artigianato e Commercio della Regione Sardegna; Lara Magoni, assessore al Turismo, Marketing territoriale e Moda Regione Lombardia; Giorgio Palmucci, presidente Enit; Francesco Tapinassi, direttore Toscana Promozione Turistica; Giacomo Trovato, country manager Italy and South East Europe di Airbnb; Alberto Yates, italian regional manager di Booking.com.

Federica Brignone esporrà la sua Coppa del Mondo

Ore 13:00 – Pad. 3, Stand Lombardia

Federica Brignone porterà alla Borsa Internazionale del Turismo la Coppa del Mondo generale di sci vinta nel 2020, per consegnarla simbolicamente al sindaco di Milano Beppe Sala. È la prima volta che il trofeo sarà mostrato pubblicamente, poi la Coppa sarà esposta in Triennale per condividerla con i milanesi come buon auspicio in vista delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026. Brignone è l’unica donna in Italia ad aver vinto la Coppa del mondo generale. Seguirà la conferenza stampa del Presidente della Regione, Attilio Fontana.

Mondo aereo: l’NDC è ancora new?

Ore 13:00 – Pad. 4, Sala Coral 5

Secondo un recente studio il 2021 sarà l’anno in cui l’Ndc verrà adottato su larga scala e la tecnologia che sta alla base di questo protocollo è progredita in modo significativo nell’ultimo periodo. Cosa sta effettivamente cambiando nel mondo aereo e cosa stanno facendo i vettori? Ma soprattutto sono stati risolti i problemi segnalati in passato dalle agenzie di viaggi e il lavoro è stato realmente agevolato? Un variegato panel di esperti del settore risponderà a queste domande in vista dei nuovi scenari per il turismo italiano e internazionale.

Le tendenze del turismo di prossimità: le frontiere dell’intermediazione

Ore 16:00 – Stand ENIT, Pad. 3 C72/B79

Il turismo internazionale in Italia sta lentamente recuperando sui mercati vicini grazie ad una quota rilevante di repeater attenti alle nostre offerte di prodotto. Il ruolo dell’intermediazione in queste nuove dinamiche post-Covid incide in misura differente anche tra mercati europei d’oltralpe, tra il rinnovato ruolo di consulente dell’agente di viaggi e il peso della vetrina commerciale delle Ota, come il turista interpreta la vacanza in Italia, alla ricerca di quali esperienze di viaggio. Un focus Enit che sarà approfondito da esponenti del settore.

“Liberi di muoversi”: la Basilicata per tutti

Ore 16:00 – Pad. 4, Sala Coral 5

Una regione accessibile, che propone le sue bellezze naturali e storiche e i suoi percorsi unici – a partire dalla meravigliosa Matera, patrimonio Unesco – ai viaggiatori con le più diverse tipologie di esigenze. Dopo l’intervento del presidente della Regione, Vito Bardi e del dg di Apt Basilicata Antonio Nicoletti parleranno il sindaco di Matera Domenico Bennardi e l’assessora alla Cultura e Turismo del Comune di Potenza, Stefania D’Ottavio.

Elisabetta Gregoraci per una “Calabria distintiva”

Ore 15:00 – Pad. 3, Stand Calabria, C101/C99/G100/G98

Sarà Elisabetta Gregoraci la madrina dell’evento l’evento dal titolo “Narrazioni inedite per una Calabria distintiva” a cui interverranno Fausto Orsomarso, assessore al Turismo e marketing della Regione Calabria; Sandro Pappalardo membro del cda Enit; Domenico Pappaterra, presidente Parco Nazionale del Pollino. Sarà presentato il volume MID (Marcatori – Identitari – Distintivi) – Manuale strategico per lo sviluppo dei turismi in Calabria.

L’impatto dell’arrivo del metaverso nella travel industry

Ore 16:00 – Pad. 4, Sala Coral 1

Il metaverso: la parola del momento, la rete del futuro, il gioco immersivo o la realtà aumentata nel quale parzialmente staremo. E ovviamente viaggeremo. Come? Una domanda che si presta a molteplici risposte, che saranno indagate da un panel di esperti moderato da Carlo Antonelli, direttore di Events & Education di Business International-Fiera Milano, e Giulia Ferrari, corporate strategy coordination manager, BalichWonderStudio. Partecipano Gianvito Fanelli, fondatore di Vita Lenta; Francesco Oggiano, giornalista, autore di Sociabilty e della newsletter Digital Journalism; Davide Rapp, video artist.

Tutte le informazioni su: https://expoplaza-bit.fieramilano.it/it - https://bit.fieramilano.it/