"Dagli uno schiaffo e ti do 5 euro". La nuova moda degli adolescenti

Adolescenti sempre più immersi nel vortice della violenza, spesso e volentieri gratuita, e considerata come un modo per passare il tempo e divertirsi. Emblematico e spaventoso l'esempio che arriva da Sestu, comune della città metropolitana di Cagliari, dove sono addirittura due ragazzine a darsele di santa ragione, incoraggiate da alcuni compagni. Ancora una volta è il branco a dettare le regole, a fomentare, a inneggiare alla violenza, mentre chi si trova al centro dell'attenzione deve prestarsi allo spettacolo per poter continuare ad avere l'approvazione degli altri. E c'è di più, stavolta. Le botte, infatti, vengono date per soldi.

Il video choc

A immortalare in un video, divenuto virale, la terribile scena avvenuta in un parco di Sestu è il consigliere comunale Valentina Collu. Il filmato è stato oscurato perché sono stati ripresi dei minorenni, ma il contenuto è sufficiente per comprendere che cosa sta succedendo.

Si sentono grida, incitazioni, risate sguaiate. Le voci fanno subito capire che i protagonisti della vicenda sono giovani, anzi, giovanissimi. Stiamo parlando di ragazzine, che si affrontano in mezzo a un cerchio formato dal branco. Una indossa dei pantaloncini chiari, l'altra un paio di jeans neri strappati. Si prendono a schiaffi e a calci con una furia indicibile, si gridano addosso di tutto.

"Vai, ajò, vai!" urlano gli spettatori, divertiti. " Oh, sta piangendo! ", " Vai, almeno dagli in faccia! ". E ancora: " Ha chiesto se è già finito... " commenta deluso qualcuno. " Ti dà una sussa potente! ". Sussa, in sardo, equivale a sonora batosta. " Dai, dagliene un altro! Così! Pum! " Poi, la richiesta scioccante: " Dai, dagli uno schiaffo! Ti do 5 euro, te lo giuro ".

Adolescenti che si divertono ad assistere a scene violente, che ridono osservando due coetanee picchiarsi e che rimangono completamente indifferenti quando una di loro comincia a piangere.

La denuncia del consigliere comunale

Il filmato, fa sapere Valentina Collu, è già in possesso delle forze dell'ordine. Probabile che nelle prossime ore la procura della Repubblica di Cagliari decida di aprire un'inchiesta di cui si occuperà il tribunale dei minori.