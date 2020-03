Dalle zone rosse alla movida e pubblicano un video: denunciate due agrigentine

Pubblicano un video sui social mentre si trovano a consumare un aperitivo ad Agrigento e dichiarano di essere arrivate dalle zone considerate rosse per via del coronavirus. Per loro è scattata la denuncia. Ricostruiamo quanto è successo. Il video ha avuto diffusione a partire da ieri sera quando, due giovani agrigentine hanno pubblicato la loro storia su Instagram. Erano in un noto locale del centro città dove si riuniscono nel fine settimana diversi ragazzi. Nonostante le regole che si appellano al buon senso di tutti, in molti sono usciti di casa creando quegli assembramenti che sono considerati tanto pericolosi per la diffusione del coronavirus.

Ebbene, le due ragazze, non solo non si sono attenute al buon senso, ancor di più: hanno violato le disposizioni dettate dal decreto che prevedono l’obbligo di avvisare le autorità sanitarie competenti, mettendosi in auto isolamento una volta rientrati dalle zone rosse in città non ancora colpite dall’epidemia. Come se non bastasse, le due hanno voluto rendere noto a tutti di trovarsi in un locale a consumare bevande e divertirsi. Hanno sottolineato di provenire dalle zone rosse e di trovarsi ad Agrigento.

Inutile a dirsi, sono bastati pochi minuti e il video ha avuto diverse visualizzazioni e condivisioni fino poi ad arrivare nelle mani degli inquirenti che hanno avviato le indagini per identificare le agrigentine. A lavoro dunque i poliziotti della squadra volanti della questura della Città che hanno identificato le due: si tratta di una 20enne e di una 21enne. Entrambe sono state denunciate per i reati di procurato allarme e per inosservanza dei provvedimenti dell’autorità.