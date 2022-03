Data, prove, voti: tutto quello da sapere sulla Maturità 2022

Con l'approssimarsi della primavera si comincia anche a parlare di esame di Stato, maturità e relative prove. Ci sono le ordinanze del ministero dell'Istruzione firmate oggi dal titolare del dicastero Patrizio Bianchi, ordinanze che dispongono le modalità di svolgimento delle prove relative all'anno 2022 per il primo ed il secondo ciclo di istruzione. I documenti, illustrati alle organizzazioni sindacali e sottoposti alla verifica del Consiglio superiore della Pubblica Istruzione, saranno adesso inviate agli istituti.

Ecco le prove per il 2022, come saranno

Per redigere le ordinanze, il ministro Bianchi ha lavorato assieme alle consulte studentesche e al Forum degli studenti, che hanno dato il proprio supporto. I testi sono stati redatti con la volontà di tornare progressivamente alla normalità, dunque cercando di garantire il più possibile il ritorno alla scuola in presenza.

" Abbiamo tenuto conto degli ultimi due anni vissuti dai nostri ragazzi. Studentesse e studenti non devono avere paura di non farcela. Continueremo a sostenere le scuole, le ragazze e i ragazzi, accompagnandoli verso questo traguardo con tutti gli strumenti a nostra disposizione ", ha dichiarato il ministro, come riportato da ItalPress.

Dunque, ecco come si struttureranno gli esami. Per quanto concerne l'esame relativo al primo ciclo, si parla di due prove scritte, una di italiano ed una di competenze logico-matematiche. Le verifiche saranno poi seguite da un colloquio che verterà ad accertare le competenze nella lingua inglese, nella seconda lingua comunitaria e nell'educazione civica. La valutazione verrà data in decimi, e sarà possibile conseguire anche la lode.

Nel corso dell'anno non mancheranno le prove nazionali Invalsi, ma queste non costituiranno un requisito necessario per accedere all'esame di Stato. Quest'ultimo, si svolgerà in presenza, in una data da fissare fra il termine delle lezioni ed il 30 giugno 2022. Per chi ne avesse necessità, ma dovrà essere documentato, sarà possibile anche sottoporsi al colloquio anche in videoconferenza.

Maturità 2022

Per quanto concerne l'esame del cosiddetto secondo ciclo, questo consisterà in una prova scritta di italiano, seguita da una seconda prova relativa alle discipline di indirizzo. Si procederà, dunque, con un colloquio. Secondo l'ordinanza del ministero, la Maturità comincerà il 22 giugno 2022, a partire dalle ore 8:30, e si partirà con la verifica di italiano. Agli studenti saranno proposte sette tracce, suddivise in tre tipologie differenti: analisi e interpretazione del testo letterario, analisi e produzione di un testo argomentativo, riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità.

La seconda prova scritta si terrà il giorno successivo (23 giugno), e sarà diversa per ciascun indirizzo, a seconda del percorso di studi. Saranno i singoli istituti a predisporre la seconda prova, tenendo conto del programma svolto in classe. Entro il 22 giugno, i docenti che insegnano la disciplina oggetto della seconda prova e fanno parte delle commissioni d'esame dovranno elaborare le tre tracce. Fra queste sarà scelta a sorte la traccia che sarà data ai candidati.

Quanto al colloquio, questo comincerà con una discussione incentrata sull'analisi di un materiale scelto dalla commissione, come un testo, un documento o un progetto. Lo studente dovrà mostrare di avere acquisito un certa padronanza dei contenuti e dei metodi delle varie discipline, inclusa educazione civica. Al candidato sarà poi chiesto, tramite relazione o lavoro multimediale, la presentazione delle esperienze fatte nell'ambito dei Percorsi per le Competenze Trasversali e l'Orientamento.

La commissione esaminante sarà composta da sei commissari interni ed un presidente esterno. La valutazione, data in centesimi, comprenderà anche il credito scolatisco, che avrà un massimo di 50 punti. Massimo 15 punti per la prova di italiano, 10 per la seconda prova scritta, e 25 per l'orale. Ovviamente al voto potrà essere aggiunta la lode. Anche in questo caso, per il colloquio, è prevista anche la videoconferenza.

Nel corso dell'anno, saranno svolte le prove nazionali Invalsi e lo svolgimento dei Percorsi per le Competenze Trasversali e l'Orientamento, ma non saranno requisito indispensabile per partecipare all'esame.