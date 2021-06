Ddl Zan, per Sala "questo è il momento". ​E annuncia la partecipazione al Pride

Giuseppe Sala torna a schierarsi in favore dei diritti della comunità Lgbtq+, chiede che sia approvato il ddl Zan e annuncia che sarà presente al Pride di Milano il 26 giugno con un intervento. Il sindaco di Milano è intervenuto sul tanto discusso ddl Zan a margine della conferenza stampa di presentazione del bilancio di mandato 2016-2021.

Poche ore fa Sala ha pubblicato sulla sua pagina Instagram l'immagine di Palazzo Marino illuminato dei colori arcobaleno in onore del Pride Milano. A margine della foto il commento: " Milano città contemporanea, si colora di arcobaleno per i diritti e contro ogni discriminazione ". L'occasione per tornare a sostenere la comunità Lgbtq+ e chiedere a voce alta di procedere con l'approvazione del ddl Zan. Nella conferenza stampa odierna al palazzo comunale, il sindaco ha insistito: " Io credo che questo sia il momento. Se aspettiamo ancora un po', la legge Zan diventa vecchia. Quindi cerchiamo di approvarla e poi di guardare avanti. Purtroppo viviamo in un mondo in cui tante certezze incrollabili non sono così incrollabili, quindi cominciamo a gestire questa parte di percorso e poi si vedrà ".

Quel "poi si vedrà" ha dato un senso di incertezza alle parole di Giuseppe Sala, che nella giornata di ieri, 23 giugno, aveva spronato la sinistra a difendere il ddl. A margine della festa della Guardia di Finanza alla caserma regionale di via Gioia, a Milano, il sindaco Sala aveva detto: " Io non me la prendo con la Chiesa ma chiedo alla mia parte politica di essere ferma nella difesa del ddl Zan come farò io e come ho fatto dall’inizio ". Per Sala c'è l'urgenza di approvare il ddl, prima di ogni altra cosa. Lo aveva ribadito un mese fa, durante una dichiarazione ufficiale, aprendo addirittura a una possibile nuova delega in consiglio comunale: " Va approvato subito. Se verrò confermato sindaco, ci sarà una delega per le Politiche contro le discriminazioni".