Denise: "Il cerchio si allarga". E spungano due indagati

Denise Pipitone è viva? È probabilmente l’ipotesi più credibile al vaglio della Procura di Marsala, che ha iscritto due persone nel registro degli indagati per sequestro di persona. Non si indaga quindi per omicidio: un dettaglio rimarcato più volte nella puntata di ieri di “Quarto grado”.

Gli indagati in questione sono Anna Corona e Giuseppe Della Chiave, tra i quali l’ex pm del caso Maria Angioni ha affermato esserci una “ generica contiguità ” - Giuseppe era al tempo sposato con Loredana, amica di Anna.

Ma chi sono i due indagati? Anna Corona è l’ex moglie di Piero Pulizzi, il padre naturale di Denise, e la mamma di Jessica Pulizzi: la posizione di Anna è già stata archiviata una volta, tanto più che la donna aveva un alibi nell'ora della scomparsa, e la donna si è detta sicura di non aver fatto nulla in un’intervista rilasciata sempre a “Quarto grafo”. Giuseppe Della Chiave è invece il nipote di Battista, l’anziano operaio sordomuto oggi scomparso, che ha affermato in passato di aver visto Denise, ricostruendone a gesti il presunto sequestro. Secondo il magistrato Alberto Di Pisa, Battista Della Chiave però non era un teste attendibile.

Secondo Giusy, figlia di Battista, il padre “ non parla di Denise, racconta cose vecchie, sue ”, ovvero storie relative a quando era un bambino e andava sui pescherecci con il padre. Inoltre Giusy ha detto che Battista nel 2004 non lavorava più in quel magazzino, anche se la testimonianza del proprietario del magazzino afferma che l’uomo venisse chiamato occasionalmente. Ci sono due indagati quindi: “ Non è escluso che il cerchio si allarghi ”, ha detto l’inviata di “Quarto grado” a Mazara Ilaria Mura.

A “Quarto grado" si è inoltre analizzata la cosiddetta “pista rom”, mostrando come fino al giorno prima della scomparsa di Denise ci fosse una carovana di nomadi sul lungomare di Mazara, che il giorno successivo non c’era più. De Pisa è convinto che la piccola Danas, ripresa nel video di Felice Grieco a Milano, fosse proprio Denise.