Una nuova segnalazione: "È lei Denise Pipitone"

Una nuova segnalazione, stavolta dall'Ecuador, riaccende il caso di Denise Pipitone. L'indiscrezione è stata diffusa nel corso del programma televisivo Pomeriggio 5 nella giornata di martedì 25 maggio. Una ragazza ecuadoregna, che risponderebbe anch'ella al nome di Denise, sembrerebbe avere " forti somiglianze " con Piera Maggio, la mamma della bimba scomparsa da Mazara del Vallo il 1°settembre del 2004.

La segnalazione

La segnalazione è arrivata da i social - Facebook, Instagram e TikTok - dove, dalle prime ore di questa mattina, ha cominciato a circolare la foto di una ragazza con i tratti del viso fortemente somigliante a quelli di Piera Maggio. " Mi sono arrivati tantissimi messaggi che segnalano questa ragazza in Ecuador. La somiglianza è grandissima ", ha spiegato l'inviata di Pomeriggio 5 da Mazara del Vallo. La giovane potrebbe avere all'incirca 20 anni. " Vedendo la foto , vi potete accorgere che somiglia tantissimo anche a Piera Maggio. - ha proseguito l'inviata - Pare che siano già stati informati gli inquirenti che stanno facendo delle verifiche. Si tratta di una ragazza che abita molto lontano dalla Sicilia e dall'Italia, ma in questo momento non ci sono confini che tengano ".

ULTIM'ORA



Arriva la segnalazione di una ragazza molto somigliante a #DenisePipitone in Ecuador. Tutte le ultime a #Pomeriggio5 pic.twitter.com/M0Dnve7Uo0 — Pomeriggio 5 (@pomeriggio5) May 25, 2021

Le indagini

Intanto, proseguono a tutto spiano le indagini del caso. Un testimone anonimo ha raccontato di aver visto Denise, il giorno della scomparsa, a bordo di un'auto con tre uomini. " Piangeva, gridava 'aiuto mamma'. Sono diciassette anni che so e sono serissimo – scrive l'anonimo in una lettera indirizzata all'avvocato Giacomo Frazzitta, legale di Piera Maggio – non ho parlato per paura. Mi trovavo a bordo della mia auto a Mazara del Vallo e sono stato affiancato da un'altra vettura. Ho guardato all'interno dell'abitacolo e ho visto Denise con altre tre persone. Ne sono assolutamente sicuro. Con lei c'erano tre uomini ".

Nel contempo, quest'oggi, una giornalista de La Vita in Diretta è riuscita ad intercettare la collega di Anna Corona, ex moglie di Piero Pulizzi e mamma di Jessica Pulizzi (la sorellastra di Denise), che ha confermato di aver falsificato la firma della donna sul foglio delle presenze quel pomeriggio dell'1°settembre del 2004. Avrebbe fatto un favore all’amica e collega con cui lavorava nella lavanderia della struttura alberghiera senza sapere il perché di quella insolita richiesta. L’ipotesi degli inquirenti è stata sempre che Anna Corona fosse andata via prima del previsto dall’albergo. Tutti i dipendenti, però, hanno sempre sostenuto di non averla vista allontanarsi.