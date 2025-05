Gli auguri di Meloni alle mamme: "Monumento all'amore"

Ascolta ora 00:00 00:00

In occasione della Festa della mamma, sono arrivati gli auguri da parte di Giorgia Meloni. Il presidente del Consiglio ha pubblicato un videomessaggio sui propri canali social, dedicando un pensiero speciale a tutte le madri italiane, sottolineando così il loro ruolo fondamentale nella società e il valore insostituibile della maternità. Un intervento che unisce riconoscenza istituzionale e sensibilità personale, in una giornata simbolica di affetto e riflessione.

" Tanti auguri a tutte le mamme, che sono un monumento all'amore, alla dedizione, alla disponibilità e - diciamocelo - anche all'organizzazione ", ha affermato Meloni. Che ha messo in risalto l'impresa che ogni giorno le mamme portano a termine, riuscendo a conciliare famiglia, vita e lavoro. Certo, in alcuni giorni " sembra davvero impossibile ". Ma, ha aggiunto il capo del governo, tra mille difficoltà " ce la facciamo perché abbiamo testa, cuore e una forza che potrebbe sembrare sovrumana ".

Meloni, nel rinnovare i suoi auguri per la Festa della mamma, ha concluso ponendo l'accento sul fatto che essere madre " è la sfida più impegnativa " ma allo stesso tempo " anche la più straordinaria che la vita possa regalare ". Perché in effetti, nonostante gli ostacoli e le insidie che si presentano ogni giorno, l'essenza delle mamme è proprio questa: " Senza di loro semplicemente non esisterebbe nulla ".

A sottolineare l'importanza della maternità sono state anche le altre cariche istituzionali del nostro Paese. Ignazio La Russa - presidente del Senato - ha omaggiato le mamme definendole " pilastri insostituibili della famiglia e della società ". E a tal proposito ha rivolto un pensiero particolare a sua madre e a sua suocera, figure " che hanno saputo trasmettere valori solidi e indelebili, contribuendo con discrezione e fermezza alla costruzione del nostro cammino umano e civile ". Sui social si è espresso pure Lorenzo Fontana, presidente della Camera: " Auguri di cuore a chi, ogni giorno, dona amore incondizionato ai propri figli. Buona Festa della mamma ".

Insomma, dalle istituzioni arriva un tributo corale alla maternità, celebrata non soltanto come esperienza personale, ma anche come effettivo riconoscimento di un vero e proprio valore fondante della nostra società.

E lo dimostra che anche le più alte cariche delle Stato hanno reso omaggio a chi quotidianamente - lontano dai riflettori e in silenzio - porta avanti con forza, intelligenza eun compito straordinario. Nonostante gli immani sacrifici. Un riconoscimento pubblico a chi riesce a coniugare tutto, a testimonianza di quanto le mamme siano un punto di riferimento insostituibile.