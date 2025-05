"Apolitici, persone per bene". Crosetto omaggia gli Alpini e smonta le polemiche

Ascolta ora 00:00 00:00

Un'occasione per rinnovare i valori di solidarietà e amore per la patria. La 96esima Adunata nazionale degli Alpini non è un momento solamente per celebrare le Penne nere, ma anche per promuovere identità e senso civico. Con buona pace di chi, anche ieri, ha provato a gettare fango sull'intero Corpo cavalcando in maniera strumentale le polemiche sulle note di Faccetta Nera a Biella. Sul punto è intervento Guido Crosetto, che ha preso le difese dell'Associazione nazionale Alpini e ha respinto gli attacchi contro le Penne nere: " L'Ana è da sempre un'associazione apolitica e apartitica, così come lo sono le Forze armate e devono continuare a esserlo ".

Il ministro della Difesa, intervenuto a margine dell'Adunata a Biella, allo stesso tempo ha criticato coloro che sono stati immortalati in un video circolato sui social mentre intonavano Faccetta Nera. Li ha definiti " quattro o cinque perditempo " che però non possono in alcun modo rovinare " una festa con centinaia di migliaia di persone per bene che hanno come loro unico obiettivo quello di servire lo Stato e il Paese ". E ha sottolineato che gli Alpini, l'Esercito e la Difesa italiana sono stati portatori di pace: " Gli Alpini sono apprezzati e rispettati ovunque ".

Il messaggio di Mattarella: "Esempio di onore e umanità"

Anche il Capo dello Stato, Sergio Mattarella, ha omaggiato gli Alpini, inviando un messaggio a Sebastiano Favero, leader dell'Ana. Il Presidente della Repubblica ha posto l'attenzione sui " valori di fraternità e solidarietà ", un sodalizio al servizio del volontariato e del sistema di Protezione Civile nazionale e regionale, prova del " permanente impegno patriottico a favore della collettività ".

Mattarella ha ricordato il ruolo cruciale svolto dalle Penne nere, dalle recenti missioni internazionali alle presenze sul territorio nazionale, sempre pronti per contribuire alla cornice di sicurezza dei cittadini: " Sono sempre esempio di onore, senso del dovere, umanità e dedizione. A tutti i partecipanti all'adunata giunga l'augurio di pieno successo della giornata ".

La Russa: "Presidio di valori"

Pure le altre cariche dello Stato hanno tributato gli Alpini. Ignazio La Russa è salito sul palco dell'autorità per assistere alla sfilata a Biella. " Presidio di valori, esempio di solidarietà, custodi di un'identità che unisce: gli Alpini sono la memoria viva della nostra Nazione ", ha scritto il presidente del Senato sui social. Rendendo omaggio alle donne e agli uomini " che hanno servito - e continuano a servire - l’Italia con onore e generosità ".

Lorenzo Fontana, presidente della Camera, ha affermato che le Penne nere sono " costruttrici di pace, un esempio straordinario di spirito di servizio, altruismo e umanità ".

Sono questi i valori che gli Alpini incarnano e trasmettono con il loro esempio quotidiano

Anche il, con una foto pubblicata su X, ha rimarcato princìpi come il coraggio, la solidarietà e l'amore per l'Italia