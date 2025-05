Si è gettato dal Duomo di Milano il detenuto evaso da Bollate. In tasca la foto della collega

Ascolta ora 00:00 00:00

È stato trovato morto intorno alle 13.40 di oggi Emanuele De Maria, il 35enne detenuto a Bollate per omicidio e ammesso ai lavori esterni all'hotel Berna di Milano, dove è sospettato di aver accoltellato all'alba di ieri un collega di 50 anni, rimasto gravemente ferito.

L'uomo si è lanciato da una terrazza del Duomo di Milano dal lato della Rinascente. Sarebbe stato riconosciuto dai tatuaggi e dalla fotocopia del documento di identità che aveva in tasca. Addosso aveva anche una foto di Chamila Dona Wijesuriyauna, l'altra collega sparita dopo averlo incontrato. Per questo motivo gli inquirenti temono il peggio per la donna.

Da circa mezz'ora i vigili del fuoco di Milano con i nuclei sommozzatori, SAF e due mezzi di Sesto San Giovanni e Monza stanno battendo, su richiesta dei carabinieri di Sesto San Giovanni, alcuni punti del parco nord di Milano.

Si cercano, dalle parti di un laghetto alle spalle dell'Ospedale Bassini, tracce che possano ricondurre alla 50nne originaria dello Sri Lanka scomparsa dopo l'evasione dal carcere di Bollate del 35enne.

Articolo in aggiornamento