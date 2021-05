Denunciò i genitori pakistani: 18enne scompare nel nulla

Sparita senza lasciare tracce. Sembra svanita nella nulla Saman Abbas, una 18enne pakistana residente a Novellara, in provincia di Reggio Emilia. Di lei non si hanno più notizie da inizio maggio ma nessuno dei familiari ne ha denunciato la scomparsa. Lo scorso dicembre, ancora minorenne, si era rivolta ai carabinieri poiché i genitori l'avevano promessa in sposa - contro la sua volontà - ad un connazionale in Pakistan.

La misteriosa scomparsa

Cosa sia accaduto a Saman ancora non è chiaro. Certo è che della ragazza non si hanno più notizie da qualche settimana: nessuna traccia, neanche un profilo social che possa fornire elementi utili alla ricostruzione della misteriosa scomparsa. Un giallo a tutto tondo quello a cui stanno lavorando i carabinieri di Novellara, coordinati dalla Procura di Reggio Emilia, che hanno deciso di avviare spontaneamente le ricerche della 18enne. Il primo nodo da sbrogliare riguarda proprio la famiglia: nessuno dei parenti si è rivolto alle Forze dell'Ordine per denunciare l'assenza prolungata e sospetta della ragazza. Circostanza che induce verosilmente a ritenere che non si tratti di un allontamento volontario. Per giunta, i genitori di Saman, con anche il fratello minore, sarebbero tornati in Pakistan. Il padre, guardiano in un'azienda agricola del Reggiano, ha dichiarato di non avere notizia alcuna della figlia da quando è rientrato in patria. Dov'è finita la 18enne?

Il matrimonio combinato

Tutto quello che si sa della giovane riguarda i mesi antecedenti alla scomparsa. Come ben ricostruisce il Corriere della Sera, lo scorso dicembre, ancora minorenne, si era rivolta ai servizi sociali dicendo che i genitori l’avevano promessa in sposa a un connazionale in Pakistan. Dopo gli accertamenti che avevano confermato il racconto, era stata allontanata e affidata a una comunità nel bolognese; la madre e il padre, di 43 e 46 anni, erano stati denunciati per concorso in induzione in matrimonio. Ma a fine aprile Saman, ormai 18enne, senza avvertire si è allontanata dalla comunità. I carabinieri ritengono possa essere tornata a casa a Novellara, ma non c’è certezza.

Le ricerche