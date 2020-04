La denuncia di una commerciante: "Conte mi ha licenziata"

" Sono stata licenziata da Giuseppe Conte ". Cominicia così il lungo sfogo di Simona Verna, una commerciante romana costretta a chiudere bottega a causa del lungo lockdown imposto dal Governo in misura di contenimento del contagio da coronavirus.

Un'emergenza sanitaria che rischia di tramutarsi in una crisi economica profonda e irreversibile, senza precedenti storici degni di nota. A farne le spese saranno soprattutto i titolari di piccola attività commerciali, al secolo autonomi e partite Iva, per i quali la ripartenza sarà più dura che mai. " Buongiorno signor Conte, visto che lei è così bravo a fare le conferenze stampa, ho voluto provare a farne una anch’io ", esordisce Simona Verna in un videomessaggio su Facebook. " Spero sia lecito esprimere il proprio pensiero, anche se diverso, e dirle 'grazie' per averci licenziato l’11 di marzo, perché lei, obbligandoci alla chiusura, ci ha di fatto licenziati. Lei non ci ha voluto nemmeno mettere all’80% con la cassa integrazione. Poteva farlo, prendendo in considerazione gli incassi dei mesi precedenti ", si rivoge al presidente del Consiglio denunciando il disinteresse delle istituzioni per le partite Iva.

Parole intrise di rabbia quella della commerciante romana, portavoce di un malcontento comune a molti. " Ti sei preso la libertà di pensare che quando ho chiuso avevo dei soldi da parte per pagare tutto il resto: affitto, bollette, spesa. Ti do una notizia: tanta gente aveva zero sul conto corrente e viveva grazie all’incasso giornaliero ". Il bonus affitti per i negozi, infatti, potrà essere richiesto solo dopo aver provveduto al pagamento delle tasse: " Poteva essere una cosa buona se tu mi avessi messo a disposizione una liquidità per pagare l’affitto. - continua la donna - Ma se non ho i soldi per pagare l’affitto, come faccio la richiesta?".