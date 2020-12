"Insulti l'Italia? Vinci un premio" Adesso spunta la lotteria choc

C'è una nuova polemica contro l'Italia e stavolta ha origine in Alto Adige per mano degli Shuetzen, che provocano gli italiani con una sorta di lotteria irridente nei confronti degli italiani. Gli Schuetzen sono i membri delle associazioni che si ispirano alle tradizioni dei bersaglieri tirolesi. Sono molto diffuse nel Tirolo austriaco, in Trentino, in Alto Adige e nella provincia di Belluno. La denuncia arriva da Alessandro Urzì, consigliere regionale e provinciale di Fratelli d'Italia AANC, che in una nota ha espresso tutto il suo sdegno per questa iniziativa. La lotteria si trova sul sito internet dell'associazione e ha già scatenato le polemiche.

Il consigliere Urzì non usa mezzi termini per condannare l'ennesima provocazione: " L’ultima insolenza arriva dall’Italia svillaneggiata attraverso un 'gioco a premi', una sorta di lotteria fra coloro che insulteranno di più il nostro Paese ". I premi sono prodotti tipici locali tra speck, salumi e formaggi suddivisi in tre diverse pezzature da 100, 200 e 300 euro in base alla classificazione del concorrente. Ma Urzì spiega che gli organizzatori rassicurano i partecipanti che anche solo " partecipando ogni buon Suedtiroler avrà già vinto Libertà, Sicurezza e indipendenza ".

Nella sua nota, Alessandro Urzì spiega per filo e per segno come si svolge la lotteria: " Il gioco consiste nel rispondere a tre domande ovviamente irridenti l’Italia: quale è il debito a carico dello Stato italiano? E le domande sono ironiche: 2583 miliardi, 2097 euro o “l’Italia non ha alcun debito”. Ovviamente è la cifra maggiore. Secondo quesito: Quale paese europeo ha avuto la minore crescita economica nel 2019 e nel 2020? E si citano Grecia, Macedonia del Nord e Italia. Ovviamente è l’Italia. La terza domanda: quanto ha pagato ogni altoatesino a Roma (intendendosi le ovvie quote di partecipazione alle spese nazionali, ndr) nel 2017? Le tre risposte: Zero euro, 2209 euro e la risposta ridicola per cui “Roma” avrebbe regalato oltre 4000 euro ad altoatesino ". Il consigliere di Fratelli d'Italia non ha dubbi su quale sia lo scopo di tale iniziativa: " Domande ridicole utili solo a irridere l’Italia a fini propagandistici e con la richiesta finale di secessione ".