"Inventing Yassmine": quel post che smaschera la finta ereditiera in Francia

Galoppante è stata la condivisione della foto di Yassmine Berbach, la francese di 23 anni che con ingegno è riuscita a ingannare molti uomini caduti ingenuamente nel tranello teso dalla giovane. La denuncia via Instagram è partita dal suo ex fidanzato, Sacha, famoso a livello locale per essere stato un ex concorrente dell'edizione francese di The Voice.

L'uomo, il 18 aprile scorso, ha postato su Instagram un'immagine in cui spiegava di essere stato truffato e di aprire gli occhi di fronte a una ragazza bella e vistosa che finge di essere una ricca ereditiera e che in realtà ha l'obiettivo di rapinare le sue vittime. La donna infatti proveniva dalle periferie di Cognac da una modesta famiglia e si era trasferita a casa dell'uomo mentendo sulla sua identità fino a quando il fidanzato aveva scoperto il suo precario lavoro da escort. Dopo aver buttato fuori la 23enne, Sacha aveva scoperto il furto e la truffa. Il bottino comprendeva, oltre ad alcuni soldi, anche i gioielli della madre del ragazzo e gli abiti del padre defunto.

In 48 ore il suo post è stato visto migliaia di volte ed è servito a molti per rendersi conto di essere caduti anche loro nella tela di di Yassmine. Sei denunce in tutto per furti, truffe, ricatti, minacce e cyberbullismo sono state presentate alla polizia che ha interrogato ma non ancora arrestato la giovane donna. In questi giorni le indagini stanno andando avanti per capire quante sono le reali vittime della 23enne che per "arrotondare" faceva l'escort e in questo modo adescava alcuni ignari uomini.

La truffa

Secondo il quotidiano francese Le Parisien, la donna riusciva a permettersi gioielli e vestiti di lusso rubando le carte di credito dei suoi clienti impotenti. Infatti, dopo averli persuasi di essere una minorenne e quindi di aver compiuto un reato, li minacciava di dire tutto alla polizia.

Yassmine Berbach aveva un passato turbolento. Vissuta in periferia tra le case popolari, sin da ragazzina aveva sviluppato il desiderio dei "soldi facili". Secondo la testimonianza di un'amica che l'aveva ospitata durante un breve periodo, pare che la truffatrice dopo averle rubato vestiti e soldi, l'avrebbe minacciata di pubblicare delle foto senza vestiti scattate mentre la vittima stava dormendo.

Il suo ex fidanzato Sacha non aveva mai avuto dubbi sulla ragazza. Sui social si mostrava con abiti costosissimi davanti alle ville, facendo credere che fossero sue. Inoltre il ragazzo scambiava spesso alcuni messaggi con la suocera che reggeva la truffa della figlia. In realtà a chattare con il ragazzo era sempre la stessa Yassmine con un altro numero.

La storia nel frattempo sta facendo il giro del web e il caso è stato rinominato "french Anna Delvey" perché ricorda le vicende, raccontate dalla serie tv Netflix, di Anna Sorokin la donna russa che riuscì a fingere per un grande periodo della sua vita di essere un'ereditiera tedesca negli ambienti altolocati di New York.