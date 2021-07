"La destra ha fatto crescere il virus": ma Cecchi Paone viene zittito

L'informazione di Rete4 non si spegne nemmeno nei mesi estivi e continua a macinare ore di diretta. Nella puntata di Zona bianca andata in onda il 14 luglio, tra gli ospiti figurava anche Alessandro Cecchi Paone, molto spesso opinionista dei programmi di informazione e infotainment su varie emittenti. Uno degli argomenti affrontati nel corso della serata è stata l'epidemia di coronavirus.

Spesso sopra le righe con le sue affermazioni provocatorie, Alessandro Cecchi Paone con la sua ultima dichiarazione ha fatto infuriare non solo i social, ma anche il conduttore Giuseppe Brindisi e Rita Dalla Chiesa, che ha risposto tramite Twitter. In questa occasione, Cecchi Paone ha addossato alla destra, definita così in modo generico, le responsabilità per alcune delle conseguenze della pandemia, senza tener conto che fino a febbraio l'intera coalizione di centrodestra si trovava, in realtà, all'opposizione di governo. " Una destra irresponsabile e tendenzialmente no-vax non ha aiutato questo Paese a difendersi, non ha aiutato i 130 mila morti a non morire, non ha aiutato l'economia a non perdere 10 punti di Pil ", ha inveito Alessandro Cecchi Paone.

L'opinionista, quindi, ha proseguito: " La destra no -vax ha contribuito a far crescere il virus. Hanno continuamente chiesto di aprire, di non mettere la mascherina, hanno fatto una propaganda no-vax ". Giuseppe Brindisi è intervenuto in modo netto sulle dichiarazioni del suo ospite, bollandole come "corbellerie". Ma nemmeno il conduttore è riuscito a placare la furia di Cecchi Paone: " Corbelleria lo dici a qualcun altro. Non te lo puoi permettere. La destra ha contribuito alla crescita del virus con la continua battaglia contro il governo. Il virus si è sviluppato più del dovuto perché un'ampia parte della politica ha giocato contro le chiusure, ha chiesto le riaperture anticipate ed ha contestato le mascherine ".

Immediata è partita la bufera social contro Cecchi Paone da parte di chi reputa gravi le sue affermazoni. Sulla questione si è espresso anche l'account Twitter della Lega che ha definito " vergognoso " l'intervento dell'opinionista e le sue accuse. Proprio sotto il tweet ufficiale del partito di Matteo Salvini è arrivato il commento di Rita Dalla Chiesa, da sempre molto attiva sul social dell'uccellino blu. La conduttrice e opinionista ha usato l'arma del sarcasmo per esprimere il suo totale dissenso alle parole del collega: " No Alessandro Cecchi Paone. Colpo di sole? ".

Anche Giorgia Meloni ha commentato le parole di Cecchi Paone: " Di chi è la responsabilità della pessima gestione della pandemia secondo l'illuminato Cecchi Paone? Del Ministro della Salute Speranza? Dei disastri di Arcuri? No, per lui la colpa è della destra, che avrebbe addirittura contribuito a causare 130 mila morti. Delirante! ". Quindi, la leader di Fratelli d'Italia ha concluso: " Vorrei ricordare a cotanto 'divulgatore scientifico' che FdI, nonostante sia all'opposizione, è il partito che ha fatto più proposte in Parlamento sul tema del contrasto alla pandemia e del sostegno agli italiani in difficoltà, rimanendo quasi sempre inascoltata dal governo Anche quando importanti esponenti della sinistra correvano ad abbracciare i cinesi negando il diffondersi del virus e dandoci dei razzisti… "