Diamond Princess, Mattarella nomina commendatore il capitano Arma

Gennaro Arma, lo stoico capitano della Diamond Princess, è stato nominato Commendatore dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. La notizia è stata diffusa nella giornata di venerdì 6 febbraio mediante una nota ufficiale del Quirinale : " In considerazione del suo esemplare comportamento , - si legge nella comunicazione - il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in data di ieri, ha conferito motu proprio l'onorificenza di Commendatore al Merito della Repubblica Italiana al Comandante della Diamond Princess Gennaro Arma".

"The brave captain", così come è stato ribattezzato da alcuni passeggeri del transatlantico bloccato al largo della baia di Yokohama a causa dell'emegenza coronavirus per oltre 3 settimane, ha ricevuto la meritatissima nomina di commendatore. Una notizia che ha già ottenuto numerosi consensi in rete a fronte della stoica impresa di è stato protagonista indiscusso il capitano originario di Sant'Agnello, a due passi da Sorrento. Un eroe moderno, di quelli che restanno impressi nella memoria collettiva per molto tempo.

Sulla nave da crociera diventata incubo, con a bordo più di 600 viaggiatori positivi al Covid-19 e 5 vittime, Gennaro Arma non ha mai perso la lucidità dimostrando un piglio risoluto e determinato. Senza mai lasciarsi sopraffare dalla paura, nonostante le circostanze non gli fossero favorevoli, l'impavido capitano è diventato il punto di riferimento di una città galleggiante piegata dall'epidemia. A bordo della Diamond Princess c'erano ben 3.711 passeggeri e lui è stato l'ultimo a scendere dall'imbarcazione, proprio come vogliono le leggi del mare e i codici di navigazione. Ha messo piede sulla banchina soltanto quando gli altri 130 membri dell'equipaggio erano stati messi al sicuro.