Diego muore a 3 anni, la giornalista scoppia in lacrime in diretta

Una tragedia che ha scosso l'Italia intera, già provata quotidianamente dall'emergenza Coronavirus: il ritrovamento del corpo senza vita del piccolo Diego ha commosso il Paese. Il bimbo di 3 anni è stato rinvenuto in una pozza di fango lungo l'argine del fiume Bradano: da diverse ore le forze dell'ordine stavano tentando di cercare il bambino che si era allontanato dalla casa dove viveva con i genitori in contrada Marinella a Metaponto, vicino Bernalda e in provincia di Matera. Stava giocando in giardino con i cani della famiglia, quando improvvisamente si è allontanato dall'abitazione sfuggendo allo sguardo di mamma e papà: una distrazione, purtroppo, fatale. Nelle ricerche sono state impegnate una decine di persone tra sommozzatori dei vigili del fuoco, carabinieri, agenti di polizia, tecnici del soccorso alpino e alcuni volontari con l'impiego anche dei cani molecolari, dei droni con le termocamere e il sorvolo dell'area con un elicottero.

A Maria Vittoria Morano è toccato l'arduo compito di annunciare la triste notizia nel corso dell'edizione delle ore 14.00 del Tg regionale della Basilicata: la conduttrice, mentre stava leggendo la nota di cordoglio inviata alla famiglia dal presidente della Regione Vito Bardi, non è riuscita a trattenere l'emozione ed è scoppiata in lacrime in diretta davanti alle telecamere. Un momento di grande umanità e sensibilità che ha toccato il web.

L’umanità, il cuore. Grazie per questo momento di verità, di debolezza, di dolore. Le lacrime di Maria Vittoria Morano per la morte del piccolo Diego sono anche le nostre. @TgrBasilicata pic.twitter.com/fxaaX9zqML — Sergio Ragone (@sergioragone) March 28, 2020

Le reazioni social

Sui social non sono mancate le reazioni di sostegno non solo ai cari del piccolo Diego, ma anche alla Morano. " Un momento toccante di grande umanità e sensibilità. Che la terra ti sia lieve piccolo angelo ", scrive un utente su Twitter. Roberto invece ha scritto: " Le lacrime di Maria Vittoria Morano sono le lacrime di tutti noi. Siamo umani, e orgogliosi di avere una collega così sensibile ". E c'è chi ha colto l'occasione per congratularsi e ringraziare i giornalisti impegnati in tutte le sedi regionali: " Il servizio pubblico è nei territori, vive e racconta i fatti giorno dopo giorno al fianco dei cittadini. Nonostante tutto. Grazie di cuore a Maria Vittoria Morano ".