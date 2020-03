Scomparso un bambino di tre anni a Matera. Disperate le ricerche con droni ed elicotteri

Vigili del fuoco, Carabinieri, Polizia e volontari sono impegnati da questo pomeriggio nella ricerca di Diego un bambino di tre anni scomparso da questa mattina alle 11,00 da Metaponto (Matera) nella contrada Marinella. il piccolo è figlio di due imprenditori agricoli e si sarebbe allontanato da casa uscendo dalla porta dell’abitazione per giocare insieme ai cani di famiglia.

E’ bastato questo momento di distrazione per farlo sparire nel nulla e quando la mamma è uscita a cercarlo non lo ha più trovato. Allarmata, soprattutto data l’età del piccolo, ha chiamato immediatamente i Carabinieri che hanno iniziato le ricerche. A questi si sono uniti anche i Vigili del Fuoco e i sommozzatori che hanno scandagliando per tutta la giornata il fiume Bradano e alcuni canali di bonifica non distanti dall’abitazione del piccolo. Attualmente sono coinvolti nelle ricerche anche molti volontari, droni ed elicotteri della Polizia che stanno sorvolando la zona.

Al momento della scomparsa il piccolo che ha capelli biondi, indossava una felpa color arancio e pantaloni neri. Disperati i genitori che pregano affinché il piccolo stia bene e venga presto ritrovato, ma nonostante gli sforzi di tutti nessuna traccia del piccolo. Le ricerche riprenderanno domani anche con alcune unità cinofile. La speranza sia che il bambino possa essersi allontanato inoltrandosi nei campi per poi smarrire la strada.