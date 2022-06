Come difendersi dai call center aggressivi

Le chiamate dei call center vengono spesso definite moleste da chi, quotidianamente, si ritrova a rispondere a telefonate che hanno lo scopo di vendere servizi e promozioni. Dal prossimo mese partirà il registro delle opposizioni, che permetterà di non ricevere più questo tipo di telefonate sul proprio telefono. Nel frattempo, è partita la campagna di comunicazione organizzata da Agcm-Autorità garante della concorrenza e del mercato e da Arera-Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, per fornire ai consumatori consigli e informazioni per difendersi dall’insistenza o dalla scorrettezza di alcuni call center.

Sono sempre di più le segnalazioni degli utenti e i reclami sull’eccessiva pressione dei call center dediti al teleselling, che spesso utilizzano anche registri linguistici considerati offensivi dagli utenti. La campagna è stata chiamata "Difenditi così" ed è diretta al pubblico di età adulta, ossia quello legalmente abilitato alla sottoscrizione di contratti. Verrà diffusa attraverso uno spot tv e radio negli spazi Rai messi a disposizione dal Dipartimento per l’informazione e l’editoria della presidenza del Consiglio dei ministri ma anche sui canali social, mediante una pagina Facebook dedicata e attraverso i principali canali web.

È stata anche predisposta l'apertura di un nuovo sito internet, dove si possono trovare le indicazioni sui diritti dei consumatori e sulle segnalazioni più ricorrenti raccolte dalle due autorità. " Dopo la campagna Convienesaperlo, ancora una volta l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato interviene per aiutare i consumatori a capire quali strumenti abbiano per scegliere in libertà e sicurezza gli acquisti da fare o i servizi da attivare ", ha affermato il presidente di Agcm, Roberto Rustichelli. Il presidente ha poi aggiunto: " Siamo lieti di farlo stavolta insieme ad ARERA perché la tutela dei diritti dei consumatori deve aiutare i nostri concittadini nella loro quotidianità, soprattutto in un momento di forte incertezza qual è quello attuale ".