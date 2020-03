Dimessi 2400 pazienti e spediti in Rsa e hospice. Ma possono contagiare

I numeri dicono che i dimessi dagli ospedali lombardi fino ad oggi, 28 marzo, sono ben ottomila ed uno. Una cifra rincuorante visto il bollettino di guerra a cui siamo abituati ad assistere, impotenti, ogni giorno, soprattutto dalla regione più colpita d'Italia.

Dimessi, ma non guariti

Se sono dimessi, vuol dire che sono guariti e tornano a casa. In realtà, però non è proprio così, anzi: ben il 30% degli 8.001, circa 2.400 persone ed in pratica quasi uno su tre, è vero che ha lasciato l'ospedale ma non per far rientro tra le mura domestiche bensì verso gli hospice, strutture per le cure palliative e l'assistenza ai malati terminali e verso le Rsa (Residenza sanitaria assistenziale) e case di riposo presenti in tutta la regione.

Come si legge sul Fattoquotidiano, Marco Agazzi, presidente Snami-medici di famiglia di Bergamo, è stato il primo a lanciare l'allarme. " Poiché negli ospedali bisogna liberare posti letto - ha raccontato - i pazienti Covid convalescenti vengono mandati nelle strutture per gli anziani, col rischio che queste diventino a loro volta dei focolai ".

Enorme rischio contagio

C'è un nodo importante da capire: i pazienti dimessi che vengono dichiarati "clinicamente guariti", non è detto che lo siano al 100%. La malattia, per un certo lasso di tempo, può "lasciare in eredità" una certa positività. L'unico modo per scoprirlo è eseguire due tamponi a distanza di 24 ore l'uno dall'altro ed entrambi devono risultare negativi. Ma, se già esiste grande carenza di tamponi per i sintomatici, figurarsi se i pazienti dimessi potranno mai essere presi in considerazione.

La questione, però, è fondamentale, perché è proprio con il rischio di essere potenzialmente ancora contagiosi che i pazienti Covid-19, dimessi dagli ospedali, varcano la soglia di altre strutture sociosanitarie, con dei rischi enormi per chi abita quelle strutture.

C'è una delibera

Volenti o nolenti, i posti letto negli ospedali vanno riservati ai positivi che hanno i sintomi più gravi, e vanno liberati. Ecco perchè vengono in soccorso gli hospice e le Rsa, grazie ad una delibera decisa dalla giunta del governatore Attilio Fontana datata 23 marzo che stabilisce l'istituzione di un supporto di cure palliative " per la presa in carico dei pazienti Covid complessi, cronici e fragili " sia in ambito domiciliare, sia attraverso l'attivazione di percorsi di consulenza.

Massima prudenza

I nuovi ricoveri per questi pazienti, nella maggioranza dei casi tutti over 75, sono già scattati, come nell'Istituto Palazzolo della Fondazione Don Gnocchi a Milano o come accade presso la casa di cura Domus Salutis di Brescia. " Ci sono due tipologie di trattamento: quella domiciliare e quella in reparto - spiega Luigi Leone, direttore sanitario della Domus Salutis - parliamo di pazienti che possono essere ancora contagiosi e quindi dobbiamo attrezzarci per garantire la tutela dell'operatore sanitario e per assicurare l'assistenza adeguata. Arrivano tutti da ospedali pubblici che devono essere alleggeriti ".