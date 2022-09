"Tanto per cambiare...". E Rita Dalla Chiesa zittisce Azzolina

" Non intendo abolire né modicare la legge 194. Capito? In quale lingua lo divo dire? ". Giorgia Meloni era stata piuttosto chiara. A fronte delle ripertute accuse arrivate da sinistra, non più tardi di domenica scorsa la leader di Fratelli d'Italia aveva ribadito con nettezza il proprio pensiero: da parte sua, nessuna volontà di cambiare la normativa sull'aborto. Eppure, il messaggio non dev'essere stato compreso da tutti, visto che, nelle scorse ore, il tema è tornato a essere argomento di polemica.

A "ricicciare" la questione è stata ieri sera l'ex ministra Lucia Azzolina, che durante un dibattito su Rai3 ha parlato di " pericoli di una destra al potere per quanto riguarda i diritti civili ". L'ex esponente 5S, oggi candidata con Impegno Civico, ha così menzionato i temi dei diritti Lgbt, dello ius scholae e dell'aborto. In riferimento a quest'ultimo, nello specifico, Azzolina ha affermato: " Nelle liste di Fdi ci sono candidate delle donne che pensano sia necessario avere il cimitero dei feti. Non ho sentito Giorgia Meloni dire una parola contro Orban rispetto al fatto che prima di decidere di abortire bisogna sentire il battito del feto... ".

Legge 194, Dalla Chiesa replica ad Azzolina

Argomentazioni che hanno infastidito Rita Dalla Chiesa, donna da sempre attenta alla difesa dei diritti civili e candidata di Forza Italia. L'ex conduttrice Mediaset, che presenziava in collegamento alla medesima trasmissione, è a quel punto intervenuta per smentire la Azzolina. Alla giornalista Bianca Berlinguer, che le chiedeva se quella sollevata dall'ex ministra fosse una preoccupazione fondata, Rita ha risposto: " Non è una preoccupazione sensata, è una preoccupazione che serve a fare campagna elettorale, tanto per cambiare basata sempre su menzogne, su pregiudizi terribili ".

#DallaChiesa: "Continuo a sentire menzogne e pregiudizi terribili. Giorgia Meloni ha sottolineato con forza che la legge 194 non si cambia".#cartabianca pic.twitter.com/KUrSY4Kp2S — #cartabianca (@Cartabiancarai3) September 20, 2022