Diritti trans: la furba gara tra Macron e i socialisti

Ascolta ora 00:00 00:00

Chi la fa l'aspetti, verrebbe da dire. A forza di proclamare nuovi diritti, finisce che trovi uno che ne proclama più di te. E ti ritrovi a passare per reazionario, retrogrado, maschilista, nemico delle minoranze. È quel che è successo a Emmanuel Macron la settimana scorsa, quando ha osato dire che la proposta del Fronte Popolare di sinistra di permettere il cambio di sesso/genere con una semplice visita agli uffici comunali era «ubuesque» (grottesca). Tanto gli è bastato per finire alla gogna, con l'infamante (per un liberale come lui) accusa di transfobia. Qui in Italia la vicenda è passata sostanzialmente sotto silenzio. Ma è più seria di quel che sembra. Non perché la proposta sia sensata, ma perché in mezza Europa appare tale. E domani il tema potrebbe prendere piede anche da noi.

Non tutti lo sanno, ma il cosiddetto self-id (ossia la possibilità di scegliere arbitrariamente il genere, anche se minorenni, e anche senza aver avviato un processo di transizione) è ormai legge in molti Paesi del mondo, ricchi e poveri, europei e non europei. Recentemente lo hanno adottato i governi socialisti della Spagna (Ley Trans) e della Germania (Selbstbestimmungsgesetz). Poiché il numero di Paesi che introducono il self-id è crescente e sempre più spesso include Paesi che siamo abituati a considerare avanzati, se ne potrebbe ricavare l'impressione di un ordinario processo di modernizzazione, democratizzazione e civilizzazione, come quelli che negli ultimi 80 anni hanno allargato i diritti delle donne. Ma è un'impressione incompatibile con alcuni dati di fatto.

Intanto, bisogna notare che il tema del self-id è strettamente legato a quello della transizione di genere più o meno medicalizzata (bloccanti della pubertà, ormoni cross-sex, operazione chirurgica). Introdurre per legge la possibilità di cambiare precocemente sesso/genere (in alcuni Paesi anche più di una volta) aumenta le probabilità che il cambio anagrafico sia l'anticamera di ben più impegnativi percorsi di transizione. Quindi il giudizio sulla sensatezza del self-id dipende anche da quello sulla sicurezza e opportunità dei protocolli di autoaffermazione di genere. E tale giudizio, dopo il recente rapporto Cass e vari studi di revisione della letteratura scientifica, tende a essere fortemente scettico verso tali protocolli, a partire dal cosiddetto protocollo olandese': al punto da aver indotto il Regno Unito a una precipitosa marcia indietro, in controtendenza rispetto a Spagna e Germania.

Un altro elemento di cui bisogna tenere conto è che, dove non si ascoltano solo le associazioni Lgbt+ ma si fanno sondaggi sull'orientamento della popolazione, spesso emerge che la maggioranza dei cittadini è contraria al self-id, in contrasto con l'orientamento favorevole delle élite politiche, economiche, culturali, mediatiche. Per fare un esempio recente è il caso della Germania, dove pochi mesi fa il governo ha varato una legge per il self-id a dispetto dell'orientamento dell'opinione pubblica. A giudicare dal tracollo dei partiti progressisti alle successive elezioni europee, si direbbe che gli elettori non abbiano gradito.

Ma l'elemento empirico fondamentale di cui tenere conto, quando si accusa Macron di transfobia, è che a schierarsi contro il self-id sono innanzitutto molte donne e le associazioni che le rappresentano. L'obiezione che sollevano è tanto semplice quanto devastante per il progetto politico del self-id: se qualsiasi maschio può proclamarsi femmina e tale auto-proclamazione ha pieno valore legale, che ne sarà degli spazi e delle speciali garanzie riservate alle donne? Questa obiezione non è teorica, ma parte dall'osservazione che là dove il self-id è stato introdotto senza forti restrizioni si sono moltiplicati i comportamenti opportunistici (e talora aggressivi) dei trans MtF, ossia dei maschi transitati a femmine: ex maschi che accedono agli spazi femminili nelle carceri, nei centri antiviolenza, nello sport ma anche in politica (occupare quote rosa) o nell'accesso al welfare (andare in pensione prima) o nelle politiche di assunzione (benefici fiscali per i posti femminili) e persino nel processo penale (evitare le aggravanti di pena previste per le aggressioni maschili).

E poi c'è la ciliegina finale.

In Germania, dove cresce il timore di un conflitto armato con la Russia, si guarda con preoccupazione a quel che è accaduto in Svizzera, dove un giovane maschio ha evitato il servizio militare sfruttando il self-id. Se molti maschi tedeschi ne abusassero, la Germania potrebbe essere costretta a mettere restrizioni al self-id o a introdurre la coscrizione obbligatoria per le donne.

Macron transfobico? Forse solo femminista.