"Si è buttato lui dalla finestra": parla il barista vicino di casa di Hasib

Ci sono ancora molti punti da chiarire nella vicenda riguardante Hasib Omerovic, il disabile rom prepitato dalla finestra del suo appartamento, nel quartiere Primavalle (Roma), durante una perquisizione di 4 agenti della polizia. I familiari del 36enne, in coma da 50 giorni, puntano il dito contro i poliziotti: si sarebbero presentati a casa senza regolare mandato e avrebbero avuto una colluttazione col giovane. Ma c'è chi, invece, sostiene che Hasib " andava fermato " per via delle avances moleste nei confronti di alcune ragazze della zona. " Sarei dovuto andare giusto quella sera, proprio per parlare con Hasib e dirgli di farla finita una volta per tutte, di smetterla con i suoi atteggiamenti molesti verso le donne del quartiere ", racconta un conoscente della famiglia Omerovic al Corriere della Sera.

Il racconto del barista

Paolo Soldani, 53 anni, è il gestore di un bar storico di Primavalle. Conosce bene Erika, la sorella minore di Hasib: " Viene spesso al bar, - dice - è una ragazza brava, pulita, molto legata al fratello ". La sera del 24 luglio scorso, poche ore prima della tragedia, "Er Barone" (è l'appellativo di Soldani) avrebbe dovuto fare visita alla famiglia Omerovic. " Sì, dovevo andare a casa loro, in via Gerolamo Aleandro. - racconta - Sarei dovuto andare giusto quella sera, proprio per parlare con Hasib e dirgli di farla finita una volta per tutte, di smetterla con i suoi atteggiamenti molesti verso le donne del quartiere ". La faccenda rischiava di degenerare perché " gli episodi ormai si ripetevano: qualche sera prima, finito il karaoke qui da noi in piazza Capecelatro, tre ragazze erano rientrate impauritissime nel bar dicendo che Hasib le aveva importunate per strada . - continua Soldani - Lui aveva delle foto pornografiche sul cellulare e le mostrava alle donne che incontrava, qualche volta si toccava pure. Insomma era diventato un problema. E poi il giorno prima, il 24 luglio, c'era stato quel post... ".

Il post sospetto