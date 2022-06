Donatella, uccisa dal marito per una foto su Instagram

" Insieme siamo la fine del mondo ". Un commento all'ultima foto su Instagram postata da Donatella Miccoli, la giovane donna accoltellata dal marito a Novoli (Lecce), avrebbe acceso la furia omicida di Matteo Verdasca. L'uomo, dopo aver aggredito mortalmente la moglie, si è dato alle fiamme nelle campagne del Leccese. Il suo corpo è stato trovato carbonizzato poche ore dopo l'ultima telefonata alla madre in cui preannunciava il gesto estremo: " Mi ammazzo ".

La foto sui social

Belli, felici e sorridenti. Nelle foto postate sui social, Donatella e Matteo, mostravano un'apparente complicità. O almeno, così era sembrato fino a sabato sera quando la 38enne, madre di tre bambini piccoli, ha postato l'ultimo scatto che la ritraeva insieme al marito per le vie della cittadina salentina, in occasione della ricorrenza di San Luigi. Nulla che potesse far presagire quanto sarebbe successo nelle ore successive. Eppure, secondo gli inquirenti, il movente dell'omicidio è riconducibile a un commento relativo a quell'ultimo post. In attesa dei riscontri investigativi, i profili social della coppia sono stati rimossi.

L'omicidio-suicidio

L'omicidio-suicidio si è consumato nella notte tra sabato e domenica. Donatella, commessa in un negozio all'interno del centro commerciale "La mongolfiera", è stata colpita con quattro coltellate (una mortale alla gola) in camera da letto mentre i figli dormivano in un'altra stanza. Poi l'omicida - il marito - è saltato in fretta e furia a bordo della sua Twingo e ha raggiunto Veglie, città dove vivono i genitori. Ma nella villetta di famiglia non ha trovato nessuno. Così ha telefonato alla madre: " Ho fatto un casino ", le avrebbe detto chiedendo di mette al sicuro i bambini perché lui si sarebbere ammazzato. Lo ha fatto. Il cadavere carbonizzato di Matteo Verdasca, dipendente di una ditta di trasporti, è stato trovato all'alba di domenica mattina nelle campagne tra Veglie e Novoli.

Il lutto cittadino