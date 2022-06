"Ho fatto un casino". La lite a letto, la brutale coltellata, poi la fuga

Un nuovo brutale femminicidio. Succede a Novoli, comune di 8mila abitanti nel Salento. La 38enne Donatella Miccoli è stata ammazzata con una coltellata dal marito, Matteo Verdesca. L'omicidio, scaturito al termine di un violento litigio, è avvenuto verso le 2 della scorsa notte nella casa della coppia. Prima che sull'abitazione e sull'intero condominio calasse il silenzio, i vicini li avevano sentiti urlare con violenza. Quando sono arrivati sul posto, i carabinieri non hanno potuto fare nulla per salvare la donna e si sono subito messi sulle tracce dell'uomo che nel frattempo era fuggito in auto. Lo hanno ritrovato qualche ora più tardi. Anche lui morto. Suicida.

Il movente dell'omicidio

Matteo e Donatella si conoscevano sin da ragazzini. Nel 2013, poi, era arrivato il matrimonio e subito dopo i figli. Tre. Il più piccolo di appena due anni. Amici e conoscenti li hanno sempre considerati una "coppia collaudata" . Il loro rapporto, o quantomeno l'immagine che davano in pubblico, non avrebbe spinto nessuno a supporre una tragedia di tale portata. Secondo alcuni, però, il marito era "molto geloso, a tratti morboso" . Gli inquirenti stanno cercando di capire cosa abbia scatenato la lite e, poi, la furia omicida contro la moglie. Sono state proprio le urla, nel cuore della notte, a spingere i vicini a chiamare le forze dell'ordine e a spingerle a verificare cosa stava succedendo nell'appartamento di via Veglie. "Si capiva che era in corso un violento litigio" , hanno confidato agli agenti dopo la scoperta del cadavere nel letto.