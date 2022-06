Aggredita con liquido urticante: "Vorrei sapere perché..."

Intorno alle 9.30, a Torre del Greco in provincia di Napoli, una donna è stata raggiunta al viso da un liquido urticante che le ha provocato alcune ferite. L'incidente si è verificato apochi giorni di distanza dall'aggressione alle sorelle sfregiate con l’acido.

La vittima, una 52enne, stava passeggiando in via Vittorio Veneto quando una macchina di colore grigio, con all'interno due donne con mascherina chirurgica, le si è affiancata. Dal lato del passeggero una le ha fatto il segno di avvicinarsi richiamando l'attenzione dell'aggredita. Quest'ultima, pensando che le due volessero chiederle delle indicazioni stradali, si è affacciata noncurante al finestrino. A quel punto una le ha lanciato sul viso un liquido e poi hanno acceso il motore dell'auto fuggendo via. Improvvisamente la vittima ha sentito la sostanza sul volto bruciarle piano piano la pelle. La 52enne è stata soccorsa dal personale medico ma in codice verde. Sembra, infatti, che il liquido non fosse acido ma urticante. La prognosi è quella di un severo edema del volto e una congiuntivite dolorosa guaribili entro 15 giorni.