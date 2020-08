"Ha bruciato la sua macchina". L'orrore: così è morta Sabrina

Svolta nelle indagini sulla scomparsa di Sabrina Beccalli, la 39enne di cui non si hanno più notizie da quattro giorni. Nella serata di ieri forse la svolta. C’è il fermo di un uomo per omicidio e distruzione del cadavere. I militari hanno spiegato che “nella tarda serata di ieri, sulla base di elementi investigativi prodotti dal Nucleo Investigativo del Comando provinciale carabinieri di Cremona e del Norn - Aliquota operativa di Crema, il procuratore capo di Cremona Roberto Pellicano ha disposto il fermo di un uomo che è stato associata alla casa circondariale di Cremona".

Scomparsa dopo aver accompagnato il figlio

La donna, residente a Crema, in provincia di Cremona, era scomparsa senza spiegazioni dopo aver affidato il figlio di 15 anni a un’amica. Dopo due giorni, la notte di Ferragosto, la sua auto era stata ritrovata carbonizzata. Le fiamme del rogo avevano allarmato gli abitanti della zona di Vergonzana, frazione di Crema, che avevano immediatamente chiamato le forze dell’ordine. All’interno della vettura, sul sedile posteriore, era stato ritrovato il cadavere di un cane carbonizzato, che sembra non appartenesse però alla donna proprietaria della macchina. L’auto, una Fiat Panda, era sta poi presa in consegna dalla Scientifica per eseguire tutti i rilevamenti del caso.

Alcuni parenti interrogati dai militari avevano riferito di non aver avuto più sue notizie da sabato scorso e che non erano riusciti neanche a raggiungerla telefonicamente. La mattina della sua scomparsa, stando a quanto emerso, la donna aveva accompagnato il figlio adolescente a casa di alcuni amici per una gita in piscina. La Beccalli avrebbe dovuto poi raggiungere la comitiva verso mezzogiorno. Ma così non è stato. Da allora di lei non si è saputo più nulla.

Ieri la svolta