I vestiti strappati e gesti choc: l'orrore del tunisino su 64enne

L'ha pedinata per un centinaio di metri e, dopo esser riuscito ad introdursi silenziosamente nell'androne di casa della vittima, l'ha gettata in terra per violentarla. È l'aggressione choc, un tentato stupro, di cui è stata vittima una donna 64enne di Spilamberto, nel Modenese, nella notte tra venerdì 2 e sabato 3 ottobre. L'assolitore è un tunisino di 27 anni, senza fissa dimora e con precedenti di polizia conclamati.

L'aggressione choc

Tutto inizia a tarda notte. Adocchiata la ''preda'', il 27enne decide di seguirla per le vie di Spilamberto, una piccola cittadina in provincia di Modena, avendo cura di non farsi notare. La vittima, una modenese di 64 anni, si è accorge del pedinamento fino a quando lo sconosciuto non le si avvicina per farle delle avances insistenti. Dopo averlo respinto con fermezza, la donna vira dritto verso casa, certa che l'approccio non abbia seguito. Ma lo straniero non incassa il rifiuto e, di soppiatto, la sorprende nell'androne del palazzo. A quel punto, la 64enne si ritrova con le spalle al muro: il malvivente l'assale cercando di strapparle i vestiti in un barbaro tentativo di stupro. La vittima, però, riesce in qualche modo a divincolarsi dalla presa e scappare via. Trova rifiugio in un bar vicino casa e da lì lancia l'allarme ai carabinieri. Nel frattempo, il tunisino si dà alla fuga.

L'intervento dei carabinieri

A seguito della segnalazione, i militari della Stazione di Spilamberto si precipitano in soccorso della donna. L'aggressore viene descritto dalla vittima come ''un ragazzo di origini nordafricane, alto circa 1,75, vestito con una felpa scura''. A fronte delle informazioni ricevute, i carabinieri decidono di perlustrare l'intero quartiere ma dell'aggressore non vi è già più traccia. Si affidano dunque alle registrazioni delle videocamere di sorveglianza cittadina che, nel giro di pochissime ore, consentono di stanare lo straniero.

La cattura e l'arresto del tunisino