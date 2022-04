Doppio incidente in deltaplano: 21enne in gravi condizioni

Padre e figlio sono rimasti feriti in seguito a un doppio incidente in deltaplano avvenuto nel primo pomeriggio di oggi, domenica 17 aprile, giorno di Pasqua, nei pressi della pista di atterraggio di Ampezzo, comune in provincia di Udine. La causa del violento impatto al suolo del primo mezzo, quello alla cui guida c’era il ventunenne, è dovuta, molto probabilmente, a un errore tecnico commesso in fase di atterraggio.

Il padre era su un secondo deltaplano

Il ragazzo era seguito dal padre 60enne che, a bordo di un secondo deltaplano, ha assistito alla scena. Il ragazzo, in gravissime condizioni, è stato recuperato dai soccorritori e poi è stato fatto salire a bordo di una eliambulanza e portato al Santa Maria della Misericordia di Udine. Il genitore, rimasto ferito in modo più lieve, ha invece riportato qualche frattura ed è stato così trasportato in ospedale a bordo di una ambulanza, senza che fosse necessario l'intervento dell'elicottero, per raggiungere l'ospedale a Tolmezzo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Tolmezzo, in collaborazione con il personale sanitario del 118 giunto con un ambulanza e con l’elisoccorso, il soccorso alpino e una pattuglia dei carabinieri.

Padre e figlio sono originari di Forni di Sopra, comune anche questo situato nella provincia di Udine. Il grave incidente è avvenuto poco dopo le due del pomeriggio e le operazioni di recupero si sono svolte tra le 14 e le 15.30. Secondo una prima ricostruzione, i due sarebbero caduti dopo aver toccato dei cavi elettrici che li hanno costretti a effettuare degli atterraggi di fortuna. Uno è caduto nel greto di un torrente e l’altro in un campo poco distante. Ancora da accertare le cause del grave incidente.

Un fatto analogo nel 2009

Nel 2009, a Civitella di Romagna, in provincia di Forlì, un deltaplano era precipitato dopo che aveva toccato dei fili dell'alta tensione. In quel caso le due persone, due uomini, che erano a bordo del mezzo avevano entrambe perso la vita nel violento impatto al suolo, morendo sul colpo.