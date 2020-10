Dpcm, Vissani furioso col governo: "Le nuove misure servono giusto a pagare dipendenti"

" C'è gente che chiude ogni giorno, forse non si rendono conto ", Gianfranco Vissani è duro contro le nuove disposizioni emerse dall'ultimo Dpcm. Il cuoco più famoso della televisione italiana ha commentato con forza le misure illustrate da Giuseppe Conte nell'ultima conferenza per limitare la diffusione della pandemia. Disposizioni che non aiutano il settore e che invece, secondo Vissani, creano ancora più incertezza.

" Cerchiamo la qualità del cibo, ma l'abbiamo massacrata. Avrebbero dovuto avere più rispetto per un settore che produce il 13% del Pil ", si è sfogato con l'Adnkronos Gianfranco Vissani a poche ore dall'emissione dell'ultimo Dpcm. Lo chef si è detto favorevole alla chiusura dei locali alle 24 ma non al limite dei sei posti al tavolo. Un aut aut considerato penalizzante nei confronti delle piccole realtà: " I tavoli da sei? Se uno ha un ristorante grande, va bene. Ma il problema è per chi ha locali piccoli, cioè moltissimi piccoli imprenditori in Italia. A Roma sono tutte piccole attività familiari. Come si fa a distruggere queste attività che hanno dato lustro a questo paese? Come si fa? ".

Gianfranco Vissani, che proprio dopo il periodo di quarantena si è visto costretto a chiudere il suo ristorante di Roma, ha spiegato come le nuove disposizioni siano solo un palliativo per un settore in affanno: " Sono misure che ci danno una mano a non chiudere, ma non sufficienti. La chiusura alle 24 va bene, almeno recuperiamo un po' di soldi per pagare i dipendenti, ma non basta di certo. Aspettiamo i soldi dell'Unione europea, ma quando arriveranno? Tra due anni? Nel frattempo, le attività di famiglie che ci hanno lavorato una vita non riapriranno più ".