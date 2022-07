Draghi: "Tragedia inquietante, il governo reagirà"

Giunto a Canazei insieme al capo della Protezione Civile Fabrizio Curcio, il premier Mario Draghi ha incontrato alcuni parenti delle vittime della tragedia della Marmolada presso il locale centro dei Vigili del fuoco, prima di prendere parte a una conferenza stampa per fare il punto della situazione.

"Oggi sono qui a Canazei per rendermi conto di persona di quel che è successo e, vi assicuro, è molto inquietante essere venuti" , dichiara in apertura il presidente del Consiglio. "L'Italia oggi piange le vittime" del gravissimo incidente verificatosi nella giornata di ieri, prosegue l'ex presidente della Banca centrale europea, "e il governo deve riflettere e prendere dei provvedimenti affinché quanto accaduto abbia una probabilità bassissima di succedere o possa essere addirittura evitato" .

Prima di parlare del confronto tecnico che ha preceduto la conferenza stampa, Draghi ha voluto "esprimere la più sincera affettuosa accorata vicinanza alle famiglie delle vittime, dei dispersi e dei feriti, e alle comunità che sono state colpite da questa tragedia" . Un ringraziamento speciale viene rivolto in particolar modo dal premier a tutti coloro che hanno lavorato senza sosta per un giorno e mezzo. "Voglio ringraziare tutti i soccorritori per il loro coraggio" , prosegue il presidente del Consiglio, citando "la Protezione civile, i Vigili del fuoco, il Soccorso alpino, le autorità sanitarie, i volontari, tutti, per la generosità, la professionalità e il coraggio" dimostrati durante l'intervento, soprattutto per il fatto che "queste operazioni si svolgono in una situazione di grande pericolo" . Un ringraziamento particolare viene rivolto dal premier anche nei confronti dei "presidenti Zaia, Fugatti, con il quale ci siamo sentiti immediatamente ieri, e Kompastscher" .

La tragedia della Marmolada dipende certamente dall'imprevedibilità, ha specificato Draghi, "ma anche dal deterioramento dell'ambiente e dalla situazione climatica" . Per evitare che drammi del genere possano ripetersi, il presidente del Consiglio ha parlato anche dell'avvenuto incontro coi coordinatori delle operazioni di soccorso: "Abbiamo fatto un punto tecnico operativo" .

Le parole di Fugatti