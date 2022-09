Draghi scrive allo studente che ha fatto una tesina sulla sua vita

Certo non è da tutti i giorni ricevere una lettera dal presidente del Consiglio Mario Draghi. Eppure è successo proprio questo a uno studente che ha scritto una tesina di laurea proprio sulla vita del premier e che ha deciso poi di mandargliela. Il ragazzo, che si è detto ovviamente contentissimo, ha voluto condividere con tutti quanto è successo sul suo profilo Twitter. “Ieri mattina, al mare, ho ricevuto la risposta all’invio della mia tesina da parte del presidente del Consiglio dei ministri Mario Draghi. La mia tesina parlava della sua vita. Grazie per la risposta…Ora sono contentissimo” , ha twittato il giovane studente accompagnando le sue parole con la foto della lettera firmata dall’ex capo della Bce.

La missiva inizia con "caro Alessio, mi ha molto colpito che tu abbia scelto di dedicarmi la tesina e ti ringrazio di averla condivisa. Non so se merito simili elogi o paragoni tanto illustri, ma spero che la mia storia possa essere di ispirazione” . Il premier ha poi proseguito raccontando il suo modo di affrontare i problemi e la vita, senza dimenticare di ringraziare i maestri che ha avuto nella sua esistenza: “In ogni fase della mia vita, ho sempre considerato fondamentale impegnarmi al massimo nello studio e nel lavoro. I risultati che ho raggiunto sono stati anche merito degli straordinari maestri che ho avuto. Ne hai ricordati alcuni, come Federico Caffè e Franco Modigliani, ed è bello che un ragazzo come te li conosca”.

In ultimo, Draghi ha salutato caramente il giovane studente, augurandogli in modo affettuoso ogni successo. Infine solo la sua firma, Mario Draghi, per chiudere quella lettera che sicuramente il ragazzo conserverà gelosamente per sempre. Il tweet in questione ha ricevuto per il momento 1.011 condivisioni, 119 commenti e 12.6K di like. Tra coloro che hanno commentato il messaggio sono molti quelli che si sono complimentati con il giovane e anche con il presidente del Consiglio, mentre sono stati pochi quelli che hanno approfittato del momento per polemizzare o per affermare di non credere che abbia davvero risposto Draghi. Ma lo studente è certo che il premier abbia letto la sua tesina e deciso di rispondergli.