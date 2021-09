Draghi sgonfia Greta, Sarkozy "incatenato" e Lucano: quindi, oggi...

- all’ex presidente francese Nicolas Sarkozy metteranno una sorveglianza elettronica. Gli metteranno un braccialetto: lo hanno condannato per finanziamento illecito durante la campagna elettorale del 2012. Come di dice in questi casi, sghignazza bene chi sghignazza per ultimo

- Domenico Mimmo Lucano condannato. Noi restiamo garantisti. A sinistra invece comincia la sagra dell’ipocrisia. Gli stessi che consideravano la sentenza di primo grado sulla Trattativa una “decisione storia”, poi sbugiardata in Appello, ora considerano “esagerata” quella contro il paladino dell’immigrazionismo. Patetico

- in tutto questo, il Tg1, cioè il principale telegiornale italiano, ha “bucato” la notizia della condanna di San Mimmo Lucano. Sarà un caso?

- ho visto le fotografie delle proteste per il clima a Milano. In una si vede la strada lastricata di scritte con gli slogan green. Con cosa le hanno realizzate? Ovviamente con le bombolette spray, quelle che gli scienziati riconoscono essere più inquinanti delle emissioni auto. Geni del male

- dopo la Rackete immigrazionista, ci mancava la Carola ambientalista. Quella che okkupa le foreste e presidia i terreni dei contadini. Vi invito a leggere il suo “programma” (qui) contro il cambiamento climatico: una sorta di socialismo green condito con la decrescita felice di stampo grillino. Un orrore

- la Digos nell’ambito di un’inchiesta sulle minacce web al presidente Draghi, ha “sequestrato” anche dei profili social finti intestati all’ex banchiere. Uno che non sa manco come son fatti i social si ritrova coi profili farlocchi: bellissimo

- la Raggi, che aspira a diventare il sindaco di Roma di quelli che volevano aprire il Parlamento come una scatoletta, le scie chimiche eccetera eccetera, crede che ”sia importante in questo momento la continuità di Draghi a Palazzo Chigi”. Il mondo, e la politica, cambiano in fretta.

- un medico No Vax propone di estendere il reddito di cittadinanza a chi non può lavorare per colpa del green pass. Ora, si può anche essere critici sulla misura adottata per favorire la vaccinazione, ma coccolare chichessia con le mancette grilline mi pare oggettivamente troppo

- un immunologo, invece, propone l’idea contraria: ovvero togliere il Reddito minimo a chi non possiede il lasciapassare verde. Pure qui, velo pietoso: il Rdc andrebbe rivisto in generale, non per spingere i percettori a farsi inoculare il siero anti Covid

- secondo una ricerca, fare il nonno a tempo pieno, come fanno la gran parte degli anziani italiani, sarebbe un impiego decisamente redditizio. In pratica se i figli pagassero i genitori per accudire i nipoti, dovrebbero sganciare intorno ai 3.200 euro.

- di tutto il discorso di Draghi alla kermesse degli ambientalisti, selezionerei solo questo passaggio qui. Riguarda l’accusa di Greta Thumberg ai potenti del mondo di dire solo bla bla bla senza produrre poi fatti. Un po’ risentito, Supermario ha replicato: "Quando ci accusate di fare solo del bla bla bla dovete capire che a volte è un modo per nasconderci dietro alla nostra incapacità di certe azioni. Ma a volte è molto utile che ci sia bisogno di parole per convincere per esempio tutte le persone che la questione di restare entro 1,5 °C non sono slogan creati da situazioni fittizie, ma sono numeri che vengono dalla scienza. I cittadini devono essere convinti”. Rimessa al suo posto

- aridaje, direbbero a Roma. L’Ecdc lancia l’ennesimo allarme. Secondo il Centro europeo per la prevenzione delle malattie, i paesi dell'Ue che non hanno ancora raggiunto una copertura vaccinale contro il Covid-19 sufficientemente elevata e che stanno pianificando di allentare le restrizioni nelle prossime due settimane, corrono un alto rischio di subire un aumento significativo di casi, ricoveri e mortalità da oggi fino alla fine di novembre. Tradotto: nuova ondata. Ma la vera notizia è un’altra. Per l’Ecdc infatti “gli individui vulnerabili completamente vaccinati”, ripeto “completamente vaccinati”, sono “ancora a rischio di contrarre infezioni con esiti gravi”. Quindi occhio.