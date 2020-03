Dramatrà in tempo di virus diffonde la cultura: in scena (virtuale) le epidemie a Milano

In un momento in cui tutto sembra fermo, surreale e fuori dal tempo, in una condizione a cui nessuno era abituato, per fortuna, a diffondersi non è soltanto il nuovo coronavirus, che negli ultimi giorni ha trasformato l'intero territorio nazionale in un'ampia zona rossa per fermare il numero dei contagiati. Ma attecchiscono e fioriscono, soprattutto, arte e nuove forme di creatività, utili a riportare un po' di normalità nella quotidianità delle persone.

Riportare la normalità

Perciò, quando i teatri devono restare chiusi per le disposizioni del governo e ogni assembramento è vietato, chi di mestiere si occupa di cultura deve sapersi reinventare. In questi giorni strani per Milano, lo hanno fatto i giovani imprenditori di Damatrà, un'associazione fondata tra il 2014 e il 2018, nata per raccontare le storie dei luoghi tramite il teatro, grazie a visite costruite "su misura" su quartieri, musei e città intere.

Le epidemie di Milano (nella storia)

Il gruppo Damatrà, insieme a tutti i loro attori, hanno quindi deciso di portare in rete una delle loro visite teatrali per la città. Così, il prossimo 21 marzo, alle 15, andrà gratuitamente in streaming, sulla loro pagina Facebook, "Un tour virale-Le epidemie di Milano nella storia". E cioè un racconto, a distanza di sicurezza, "in attesa di tornare a seguire gli attori per le strade di Milano e con il prezioso dei drammaturghi e degli storici che, ormai, da anni collaborano con Dramatrà", spiegano dall'organizzazione.

Il racconto

Lo spettacolo, tutto virtuale, racconterà agli spettatori, comodamente seduti davanti ai loro dispositivi elettronici, la peste nera del '300, arrivata con sgomento dal Peloponneso, fino al suo ritorno doloroso nel 17esimo secolo, raccontato da Alessandro Manzoni ne "I promessi sposi". Ma non solo, spiegherà tutte le reazioni milanesi alle grandi epidemie europee, come la Spagnola, scoppiata durante la prima guerra mondiale, e l'Asiatica, che negli anni Sessanta riuscì a terrorizzare il mondo intero.

"The drama show must go on"

Il tour virale, strutturato per essere mandato in streaming sulla pagina Facebook del gruppo, sarà fruibile a chiunque voglia seguire il viaggio proposto da Damatrà. " Chi, invece, volesse acquistare altre iniziative, rigorosamente nel rispetto del decreto dell'8 marzo, può farlo sulla piattaforma ProduzioniDalBasso (https://www.produzionidalbasso.com/project/un-tour-virale-the-drama-must-go-on/) ", spiegano da Dramatrà.

I messaggi personalizzati

Tra le altre iniziative proposte dal gruppo, in questo momento, ci sono anche "I telegrammi cantati", nei quali il cantastorie Chibo registra per chiunque lo voglia un video-messaggio in musica da regalare alle persone. " È da regalare a chi vorreste vicino, donando un sorriso, facendo degli auguri speciali o dichiarando il vostro amore a distanza ", precisano dall'associazione. Che da anni, ormai, cambia la sua pelle.

Cosa fa Dramatrà